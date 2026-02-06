Vastu Tips: घर की इस दिशा में बैठकर करें काम, करियर में होगी तरक्की!
Vastu Tips: वास्तु की मानें, तो घर में काम करने के लिए उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा सबसे उत्तम है। यह दिशा कुबेर और सफलता की मानी जाती है। इसके अलावा पूर्व और उत्तर दिशा वर्क फ्रॉम होम के लिए सबसे शुभ मानी जाती हैं।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर का हर एक कोना और दिशा बेहद महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि अगर घर में चीजें वास्तु के मुताबिक ना रखी हों, तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच कलह, विवाद और तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यहां तक अगर हम गलत दिशा में भी बैठकर घर में काम करें, तो इसका असर आपको करियर पर पड़ता है। क्योंकि आज भी बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम कर रहे हैं।
आजकल इसका ट्रेंड बढ़ गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में काम करने के लिए सही दिशा का चुनाव करने से न केवल आपके करियर की प्रगति होती है, बल्कि आप मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम होते हैं। चलिए जानते हैं कि किस दिशा में बैठकर काम करना चाहिए।
सही दिशा
ह दिशा कुबेर और सफलता कीवास्तु की मानें, तो घर में काम करने के लिए उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा सबसे उत्तम है। य मानी जाती है। इसके अलावा पूर्व और उत्तर दिशा वर्क फ्रॉम होम के लिए सबसे शुभ मानी जाती हैं। वहीं, काम के लिए जो मेज यानी डेस्क इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। गोल या टेढ़ी-मेढ़ी मेज से बचें। बैठते समय ध्यान रखें कि आपकी पीठ के पीछे ठोस दीवार हो, खिड़की नहीं। यह स्थिरता प्रदान करता है।
लैपटॉप या गैजेट्स को कहां रखें
ज्यादातर लोग घर से काम करने के लिए लैपटॉप और अन्य गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सवाल उठता है कि इसे किस दिशा में रखना चाहिए। वास्तु की मानें, तो मेज के दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) हिस्से में रखना सही माना जाता है। इससे फोकस बढ़ता है और काम में मन लगता है।
इन बातों का रखें ध्यान
बहुत से लोग अपने बेडरूम में काम करते हैं। वास्तु के मुताबिक ऐसा कर ना अशुभ होता है। इससे सुस्ती आती है। संभव हो तो अलग कमरा या कोना चुनें। ध्यान रखें कि हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर चेहरा करके बैठें।
