बिस्तर पर बैठकर करते हैं ऑफिस का काम? करियर पर पड़ सकता है असर

Working on Bed Vastu: क्या आप भी बेड पर बैठकर ऑफिस का काम करते हैं? जानें वास्तु एवं ज्योतिष अनुसार इसके नुकसान, राहु-केतु का प्रभाव और वर्कस्पेस की सही दिशा।

वर्क फ्रॉम होम ने काम करने का तरीका बदल दिया है। अब लोग घर के किसी भी कोने में बैठकर लैपटॉप खोल लेते हैं। कई लोगों को बिस्तर पर बैठकर ऑफिस का काम करना आरामदायक लगता है, लेकिन वास्तु शास्त्र में इस आदत को अच्छा नहीं माना गया है। मान्यता है कि बिस्तर का संबंध आराम और शांति से होता है, जबकि काम करने की जगह एकाग्रता और अनुशासन से जुड़ी होती है। ऐसे में दोनों को एक ही जगह तक सीमित रखने से कामकाज प्रभावित हो सकता है। आइए जानते हैं बिस्तर पर बैठकर काम करने के नुकसान और सही वर्कस्पेस से जुड़े वास्तु नियम।

बिस्तर पर काम करने के नुकसान बिस्तर का इस्तेमाल मुख्य रूप से सोने और आराम करने के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति इसी जगह बैठकर रोजाना ऑफिस का काम करने लगता है, तो धीरे-धीरे काम और आराम के बीच का अंतर खत्म होने लगता है। कई बार लैपटॉप बंद करने के बाद भी दिमाग काम में उलझा रहता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, बिस्तर की ऊर्जा विश्राम से जुड़ी होती है, इसलिए इसे काम करने की जगह बनाना उचित नहीं माना जाता। लंबे समय तक इस आदत को बनाए रखने से दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है। बेहतर है कि सोने की जगह को आराम के लिए ही रखें।

एकाग्रता और काम की क्वालिटी पर पड़ता है असर बिस्तर पर बैठकर काम करने के दौरान व्यक्ति का ध्यान बार-बार भटक सकता है। कभी आराम करने का मन करता है, तो कभी मोबाइल या दूसरी चीजें ध्यान खींचने लगती हैं। इससे जरूरी काम समय पर पूरा करना मुश्किल हो सकता है। वास्तु के अनुसार, काम करने की जगह ऐसी होनी चाहिए जहां बैठकर व्यक्ति पूरे ध्यान और अनुशासन के साथ अपने कार्य निपटा सके। बिस्तर पर काम करने से आलस्य बढ़ने की मान्यता भी है। इसलिए ऑफिस के काम के लिए अलग टेबल और कुर्सी का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है।

राहु-केतु की नकारात्मक ऊर्जा ज्योतिष शास्त्र में राहु को भ्रम और अस्थिरता, जबकि केतु को अलगाव और उलझन का कारक माना गया है। मान्यता है कि घर में बिखरी हुई चीजें और अव्यवस्थित जगह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। जब व्यक्ति बिस्तर पर ही लैपटॉप, फाइलें और दूसरी जरूरी चीजें फैलाकर काम करता है, तो आराम की जगह भी अव्यवस्थित हो जाती है। वास्तु के अनुसार, ऐसी स्थिति एकाग्रता और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए काम करने की जगह को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना जरूरी माना गया है।

करियर और सफलता की राह में आ सकती हैं रुकावटें बिस्तर पर बैठकर काम करने की आदत का असर व्यक्ति की कार्यशैली पर भी दिखाई दे सकता है। काम करने का कोई निश्चित समय और जगह न होने से अनुशासन कमजोर पड़ता है। कई बार जरूरी काम टलते रहते हैं और समय पर जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पातीं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, काम करने की जगह में असंतुलन होने से करियर की प्रगति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि ऑफिस के काम को गंभीरता से लें और उसके लिए अलग स्थान तय करें। इससे काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आसान होगा।

वास्तु के अनुसार ऐसा होना चाहिए आपका वर्कस्पेस वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो घर में काम के लिए एक अलग जगह तय करें। वहां टेबल और आरामदायक कुर्सी रखें, ताकि लंबे समय तक सही तरीके से बैठकर काम कर सकें। वास्तु शास्त्र के अनुसार, वर्क टेबल को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। काम करते समय चेहरा भी इन दिशाओं की ओर रखना अच्छा माना जाता है। अपनी टेबल पर पुराने कागज, बेकार सामान और अनावश्यक चीजें जमा न होने दें। काम की जगह को नियमित रूप से साफ करें। चाहें तो वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए हल्की खुशबू या कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

घर से काम करते समय अपनी छोटी-छोटी आदतों में सुधार लाकर आप अपने करियर और स्वास्थ्य दोनों को नई दिशा दे सकते हैं। बिस्तर और वर्कस्पेस की सीमाओं को अलग रखना केवल वास्तु का नियम नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ और अनुशासित जीवनशैली का आधार भी है।