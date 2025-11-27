वास्तुशास्त्र : पर्स में न रखें ये चीजें, धन हानि होने की है मान्यता

संक्षेप: वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स में रखी हर चीज आपकी किस्मत, तरक्की और आर्थिक हालात को सीधे प्रभावित करती है। कुछ चीजें पर्स में रखने से धन की बरकत बढ़ती है, जबकि कुछ वस्तुएं धीरे-धीरे आर्थिक रुकावट, नकारात्मकता और परेशानियां खड़ी कर देती हैं।

वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स में रखी हर चीज आपकी किस्मत, तरक्की और आर्थिक हालात को सीधे प्रभावित करती है। कुछ चीजें पर्स में रखने से धन की बरकत बढ़ती है, जबकि कुछ वस्तुएं धीरे-धीरे आर्थिक रुकावट, नकारात्मकता और परेशानियां खड़ी कर देती हैं। कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें पर्स में रख लेते हैं जिनका असर सीधा हमारी उन्नति और खुशियों पर पड़ता है। आइए जानते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स में क्या नहीं रखना चाहिए-

दवाइयां- वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स में दवाइयां रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तु शास्त्र के अनुसार, दवाइयां नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती हैं और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती हैं। दवाइयों को घर में ही रखें। अगर यात्रा के दौरान दवाइयां ले जा रहे हैं तो किसी बैग में ले जाएं।

पुराने बिल और रसीदें- वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स में पुराने बिल और रसीदें नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग पुराने बिल, एटीएम स्लिप या रसीदें पर्स में रखते हैं। वास्तु के अनुसार ये कागज नकारात्मकता लाते हैं और धन के प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं। पर्स को जितना साफ और व्यवस्थित रखेंगे, उतनी ही आर्थिक उन्नति होगी।

फटे या गंदे नोट- वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स में फटे या गंदे नोट न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे नोट धन हानि की वजह बनते हैं। कोशिश करें कि पर्स में सिर्फ साफ-सुथरे और ठीक हालत वाले नोट ही रखें।

पुरानी चाबियां और बेकार धातु की चीजें- वास्तुशास्त्र के अनुसार जंग लगी चाबियां, टूटे पिन, बेकार सिक्के या किसी भी तरह की धातु की फालतू चीजें पर्स में नहीं रखनी चाहिए। ये वस्तुएं धन आने के रास्ते में रुकावट डालती हैं और मन व जीवन दोनों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं।