Vastu Tips: टीवी और AC के रिमोट पर आप भी लगाते हैं प्लास्टिक कवर? हो सकता है ये नुकसान, ये है रखने की सही जगह
Vastu Tips for Remote: कई बार ना चाहते हुई भी हमसे कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, जिससे आसपास की एनर्जी खराब हो जाती है। आज जानिए एसी और टीवी के रिमोट से जुड़े कुछ नियमों के बारे में-
Vastu Tips for TV and AC Remote: वास्तु शास्त्र का हमारी जिंदगी के पल-पल से वास्ता होता है। कई लोग वास्तु से जुड़ी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं कुछ लोगों को सही नियम ही पता नहीं होता है। अब अगर बात की जाए टीवी या फिर एसी की रिमोट की तो देखने में ये काफी छोटी सी चीज लगेगी। हालांकि इनकी एनर्जी हमसे बहुत कनेक्ट होती है और हमें प्रभावित भी करती है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम दिन में कई बार करते हैं।
आम तौर पर लोग इसे सही से रखने के लिए इस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा देते हैं ताकि ये जल्दी खराब और गंदा ना हो जोकि वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। आज जानिए टीवी रिमोट या फिर एसी रिमोट से जुड़े कुछ वास्तु नियमों के बारे में।
रिमोट पर क्यों ना लगाएं प्लास्टिक कवर?
वास्तु शास्त्र के हिसाब से ढंकी हुई चीजों से हमारी आर्थिक ऊर्जा पूर्ण रूप से बाधित हो सकती है। इसकी वजह से जिंदगी में पैसों से जुड़ी दिक्कतें होने लगती है।ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि रिमोट जैसी चीजों को कवर करके ना रखा जाए। पैसों के फ्लो के साथ-साथ ये जीवन में पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी बाधा बन सकता है।
राहु होता है खराब?
बता दें कि ज्योतिष शास्त्र का संबंध भी इससे कहीं ना कहीं जरूर है। रिमोट, फोन या फिर किसी तरह के गैजेट्स को राहु की एनर्जी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में ऐसी चीजों पर प्लास्टिक लपेटना सही नहीं माना जाता है। मान्यता के हिसाब इससे जिंदगी में राहु का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की स्थिति सही नहीं है तो ऐसे लोगों को तो ये काम जरूर नहीं करना चाहिए।
रिमोट को रखने की सही दिशा
वास्तु शास्त्र में दिशा का सबसे अहम रोल होता है। ऐसे में ये पता होना जरूरी है कि आखिर रिमोट कहां रखना चाहिए। नियम के अनुसार रिमोट चाहे टीवी का हो या फिर एसी का इसे हमेशा व्यवस्थित जगह पर ही रखना चाहिए। आम तौर पर लोग रिमोट को इधर-उधर फेंक देते हैं जोकि सही नहीं होता है। रिमोट को हमेशा घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। अगर इस दिशा में संभव ना हो पाए तो रिमोट को उत्तर-पश्चिम दिशा में भी रखा जा सकता है।
रखें साफ-सफाई का ध्यान
वास्तु शास्त्र का एक नियम ये भी है कि चीजों की साफ-सफाई जितनी सही होगी, हमारे आसपास की एनर्जी उतनी ही सही होगी। नियम के हिसाब से समय-समय पर हर एक चीज की सफाई जरूरी है। रिमोट जैसी चीजों का इस्तेमाल रोज ही होता है। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि इसकी सफाई रोज ही कर ली जाए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें