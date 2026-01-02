Vastu Tips: घर में तांबे का सूर्य कहां और कैसे लगाएं, जानिए नियम और लाभ
वास्तु शास्त्र में तांबे के सूरज को काफी महत्व दिया गया है। मान्यता है कि इसे घर में सही स्थान और दिशा में लगाने से बरकत बनी रहती है। चलिए जानते हैं कि तांबे का सूर्य कहां और कैसे लगाएं। साथ ही इसे लगाने के लाभ भी जानेंगे।
वास्तु शास्त्र में तांबे के सूर्य को सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। सूर्यदेव सफलता और ऊर्जा के कारक होते हैं और पूर्व की दिशा उनके उदय की दिशा है जो ये सारी ऊर्जाएं हमारे जीवन में लेकर आती है। ऐसे में आप तांबे का सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए।
कहां लगाएं और कहां नहीं?
-सूर्य को घर के मुख्य हॉल, ड्रॉइंग रूम या पूजा स्थान की दीवार पर लगाया जा सकता है।
- इसे बेडरूम या किचन में लगाना अशुभ होता है।
-सूर्य देव को प्रवेश द्वार के सामने या पास भी लगाया जा सकता है लेकिन सूर्य का मुख घर के अंदर की ओर ही रहना चाहिए।
-गलत दिशा यानि कि दक्षिण या पश्चिम में लगाने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।
किस दिन लगाएं
तांबे के सूर्य को मंगलवार या रविवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है। इसे ऐसी ऊंचाई पर लगाना चाहिए कि यह सम्मानजनक स्थान पर हो। यदि आपके घर में पूर्व दिशा की ओर कोई खिड़की या कोई रास्ता नहीं है, तो दीवार पर तांबे का सूर्य लगाएं। दरअसल यह उस ऊर्जा की पूर्ति करता है जो आपको सूर्य से मिल सकती है।
लाभ
- यदि आप सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक तांबे का सूरज घर में लगाते हैं तो आपके घर के चारों तरफ यश, कीर्ति और खुशहाली बनी रहती है।
-तांबे का सूर्य लगाने से घर में धन वृद्धि होती है। ध्यान रहे कि जंग लगा, टूटा या काला पड़ा सूर्य न लगाएं।
-तांबे का सूर्य लगाने से नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।