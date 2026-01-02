Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़vastu tips for tambe ka sury Where and how to place a copper sun in your home know rules and benefits
Vastu Tips: घर में तांबे का सूर्य कहां और कैसे लगाएं, जानिए नियम और लाभ

Vastu Tips: घर में तांबे का सूर्य कहां और कैसे लगाएं, जानिए नियम और लाभ

संक्षेप:

वास्तु शास्त्र में तांबे के सूरज को काफी महत्व दिया गया है। मान्यता है कि इसे घर में सही स्थान और दिशा में लगाने से बरकत बनी रहती है। चलिए जानते हैं कि तांबे का सूर्य कहां और कैसे लगाएं। साथ ही इसे लगाने के लाभ भी जानेंगे।

Jan 02, 2026 06:44 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ज्योतिष गणना के मुताबिक 2026 सूर्य देव का साल है। ऐसे में कई लोग अपने घर में सूर्य देव से जुड़ी चीजें घर लाते हैं। इन्हीं में से यदि तांबे का सूर्य। यदि आप भी इस मौके पर तांबे का सूर्य घर ला रहे हैं, तो इसे टांगने से पहले वास्तु नियम जरूर जान लें। वास्तु शास्त्र में तांबे के सूरज को काफी महत्व दिया गया है। मान्यता है कि इसे घर में सही स्थान और दिशा में लगाने से बरकत बनी रहती है। चलिए जानते हैं कि तांबे का सूर्य कहां और कैसे लगाएं। साथ ही इसे लगाने के लाभ भी जानेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वास्तु शास्त्र में तांबे के सूर्य को सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। सूर्यदेव सफलता और ऊर्जा के कारक होते हैं और पूर्व की दिशा उनके उदय की दिशा है जो ये सारी ऊर्जाएं हमारे जीवन में लेकर आती है। ऐसे में आप तांबे का सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए।

कहां लगाएं और कहां नहीं?

-सूर्य को घर के मुख्य हॉल, ड्रॉइंग रूम या पूजा स्थान की दीवार पर लगाया जा सकता है।
- इसे बेडरूम या किचन में लगाना अशुभ होता है।
-सूर्य देव को प्रवेश द्वार के सामने या पास भी लगाया जा सकता है लेकिन सूर्य का मुख घर के अंदर की ओर ही रहना चाहिए।
-गलत दिशा यानि कि दक्षिण या पश्चिम में लगाने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।

किस दिन लगाएं
तांबे के सूर्य को मंगलवार या रविवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है। इसे ऐसी ऊंचाई पर लगाना चाहिए कि यह सम्मानजनक स्थान पर हो। यदि आपके घर में पूर्व दिशा की ओर कोई खिड़की या कोई रास्ता नहीं है, तो दीवार पर तांबे का सूर्य लगाएं। दरअसल यह उस ऊर्जा की पूर्ति करता है जो आपको सूर्य से मिल सकती है।

लाभ
- यदि आप सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक तांबे का सूरज घर में लगाते हैं तो आपके घर के चारों तरफ यश, कीर्ति और खुशहाली बनी रहती है।

-तांबे का सूर्य लगाने से घर में धन वृद्धि होती है। ध्यान रहे कि जंग लगा, टूटा या काला पड़ा सूर्य न लगाएं।

-तांबे का सूर्य लगाने से नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:कौन सी तपस्या करें कि भगवान खुद वरदान देने आएं? जानें प्रेमानंद महाराज का जवाब
ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: घर में कितनी खिड़कियां होती हैं शुभ? ना करें ये गलतियां
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Vastu Tips
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने