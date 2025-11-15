Hindustan Hindi News
वास्तु शास्त्र: सीढ़ी के नीचे भूलकर भी ना रखें इन्वर्टर, धीरे-धीरे होता है इस चीज का नुकसान

संक्षेप: Vastu Tips: घर की सीढ़ियों के नीचे की ऊर्जा ऐसी होती है कि यहां पर तमाम चीजों को रखने का मतलब है खुद की पैर पर कुल्हाड़ी मारना। चलिए जानते हैं कि आखिर सीढ़ी के नीचे कभी भी इन्वर्टर वगैरह क्यों नहीं रखने चाहिए?

Sat, 15 Nov 2025 02:34 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Stairs Vastu Tips: वास्तु शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, जिसकी मदद से घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाया जा सकता है। घर की ऊर्जा जैसे-जैसे सकारात्मक होती जाती है, वैसे-वैसे ही हमारी जिंदगी में सब कुछ सही होने लगता है। शास्त्र के हिसाब से घर के हर एक दिशा की ऊर्जा सही होनी चाहिए। अगर कहीं पर दिक्कत हैं तो इसका निवारण भी काफी आसान होता है। आज बात करेंगे घर की सीढ़ियों की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज ही करते हैं। घर की सीढ़ियों को लेकर वास्तुशास्त्र में कई टिप्स दिए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि सीढ़ियों के नीचे की ऊर्जा घर का हुलिया बिगाड़ सकता है। तो ये जानना बेहद ही जरूरी है कि यहां पर कौन सी चीज होनी चाहिए और कौन सी नहीं?

सीढ़ी के नीचे इन्वर्टर रखना सही या गलत?

अगर किसी के घर की सीढ़ी के नीचे इन्वर्टर रखा है तो आने वाले दिनों में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल वास्तु के अनुसार सीढ़ी के नीचे इन्वर्टर रखना सही नहीं माना जाता है। इस जगह को हमेशा साफ-सुथरा ही रखेंगे तो ज्यादा सही होगा। अब जानते हैं कि आखिर यहां इन्वर्टर रखने से क्या नुकसान होते हैं? शास्त्र के अनुसार इन्वर्टनर की ऊर्जा में फायर एलिमेंट होता है। अब सब कोई इंसान सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आने लगती है। ऐसे लोग धीरे-धीरे आलस के शिकार होते जाते हैं और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इस तरह से हाथ से कई अच्छे मौके तक गंवाने पड़ जाते हैं।इस वजह से सीढ़ियों के नीचे कभी भी इन्वर्टर नहीं रखना चाहिए।

सीढ़ियों के नीचे नहीं होनी चाहिए ये चीजें

शास्त्र में कई और ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जिसे सीढ़ी के नीचे नहीं होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार सीढ़ी के नीचे कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। आम तौर पर लोग जगह को यूटिलाइज करने के लिए ऐसा करते हैं लेकिन वास्तु की नजर में ये सही नहीं है। वहीं सीढ़ी के नीचे कभी भी वॉशरूम नहीं बनवाना चाहिए। जिन घरों में ऐसा करवाया जाता है, वहां पर वास्तु दोष लगता है। वास्तु दोस्त के चलते घर में मौजूद सदस्यों की जिंदगी में कुछ ना कुछ रूकावट जरूर आती है। इसके अलावा सीढ़ी के नीचे कभी भी पूजा घर भूलकर भी नहीं बनवाना चाहिए। इससे घर में बहुत नेगेटिविटी आती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

