Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़vastu tips for room heater right direction in winters
Vastu Tips: रूम हीटर चलाते वक्त आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती? घर में हो सकता है कलेश

Vastu Tips: रूम हीटर चलाते वक्त आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती? घर में हो सकता है कलेश

संक्षेप:

Vastu Tips In Hindi: शास्त्र के अनुसार रूम हीटर की दिशा का सही चुनाव करना जरूरी है। अगर हीटर से जुड़े वास्तु के नियमों को पालन नहीं किया जाता है तो इससे घर को वास्तु दोष लगता है। ऐसे में इससे जुड़े वास्तु के नियमों का जानना जरूरी है।

Dec 19, 2025 11:39 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Room Heater Vastu Tips: लोग मौसम की बदलती हवा और ठंड से बचने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं। सर्दियों के मौसम के आते ही लोगों के गर्म कपड़े और रूम हीटर निकल जाते हैं। आम तौर पर लोग हीटर को अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं भी रखते हैं। हालांकि वास्तु शास्त्र में इससे जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। अगर वास्तु के नियमों के अनुसार ठंड के दिनों में रूम हीटर का इस्तेमाल किया जाए को इससे घर का वास्तु भी सही रहता है और पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है। दरअसल इस शास्त्र के अनुसार रूम हीटर के लिए भी एक दिशा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हीटर को किस दिशा में रखा जाए कि सारी चीजों का संतुलन बना रहें। नीचे विस्तार से जानें इस बारे में...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दिशा में रखें रूम हीटर

शास्त्र के हिसाब से रूम हीटर को हमेशा घर की दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर ही रखना चाहिए। बता दें कि शास्त्र में इसे आग्नेय कोण कहा जाता है। इस दिशा का संबंध अग्नि तत्व से होता है। वहीं रूम हीटर का संबंध भी इसी तत्व से होता है। ऐसे में इसी दिशा में हीटर को रखना सही होता है। अगर घर की ये दिशा खाली नहीं है तो इसका एक ऑल्टरनेट भी है। रूम हीटर को आग्नेय कोण की जगह उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर भी रखा जा सकता है। इस बात का पूरा ध्यान दें कि रूम हीटर कभी भी उत्तर-पूर्व की दिशा में ना हो।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: किचन में गलती से भी ना रखें ये चीज, आर्थिक तंगी से होंगे परेशान
ये भी पढ़ें:वास्तु टिप्स: पायदान खरीदते वक्त हमेशा चुने ये रंग, ना करें ये गलती

इन बातों का भी रखें ध्यान

वास्तु के अनुसार जिस कमरे में रूम हीटर है, वहां पर हवा का आगमन भी होना चाहिए। साइंस के साथ-साथ शास्त्र में भी इसे सही नहीं माना जाता है। मान्यता के अनुसार अग्नि तत्व वाली जगह पर वायु तत्व का रहना भी जरूरी है। ऐसे में बंद कमरे में हीटर कम ही चलाना चाहिए। इसे ऐसी जगह पर रखना सही होगा, जहां पर सही वेंटिलेशन हो। इसके अलावा रूम हीटर को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से इसे सही नहीं माना जाता है। इसे जमीन की थोड़ी से ऊंचाई पर रखकर ही चलाना चाहिए। इन चीजों का संतुलन बिगड़ने से घर का वास्तु खराब होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने