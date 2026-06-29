Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Vastu tips: वास्तु के अनुसार नया घर बनवाते समय इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Vastu tips for new house construction: कई बार लोग नया घर बनवाते समय वास्तु के कुछ नियमों की अनदेखी कर देते हैं। बाद में यही चूक उनके लिए कई तरह की परेशानियों का कारण बनती है। आइए जानते हैं नया घर बनवाते समय वास्तु के किन नियमों का पालन करना चाहिए।

Vastu tips: वास्तु के अनुसार नया घर बनवाते समय इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान

Vastu tips for new house: घर एक ऐसी जगह है जहां हर इंसान सुकून और शांति भरे पल बिताता है। लेकिन कई बार घर बनवाते समय वास्तु के नियमों को नजरअंदाज करने से जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। कहा जाता है घर बनवाते समय वास्तु नियमों की अनदेखी करना वास्तु दोष का कारण बन सकता है। कहते हैं कि जिस घर में वास्तु दोष होता है, वहां रहने वाले लोगों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी नया घर बनवाते जा रहे हैं या बनवा रहे हैं, तो जानिए किन नियमों का पालन करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार धन लाभ के लिए क्या करना चाहिए? जानें सरल उपाय

नया घर बनवाते समय वास्तु के इन नियमों की ना करें अनदेखी:

1. दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए प्लॉट:

प्लॉट की दिशा और आकार का वास्तु शास्त्र में बहुत महत्व है। वास्तु के अनुसार, प्लॉट की सही दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है, जबकि अशुभ दिशा नकारात्मक ऊर्जा खींचती है। वास्तु के अनुसार, घर का प्लॉट दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर वाले प्लॉट अच्छे माने जाते हैं।

2. घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए:

वास्तु के अनुसार, घर का मुख्य द्वार वास्तु दोष खत्म करने में अहम भूमिका निभाता है। मुख्य द्वार से ही घर पर मां लक्ष्मी के साथ सुख-समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए घर का मेनगेट सही दिशा में नहीं होना वास्तु की मुख्य गलती मानी जाती है। वास्तु में घर के मेनगेट को दक्षिण से पश्चिम की ओर लगाना अशुभ माना जाता है। मुख्य द्वार हमेशा उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व की ओर शुभ माने जाते हैं।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार झाड़ू से जुड़ी ये 5 गलतियां घर लाती हैं दरिद्रता

3. टॉयलेट के लिए सही दिशा कौन-सी है:

मुख्य द्वार के एकदम सामने टॉयलेट रखना बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। टॉयलेट या शौचालय के लिए उत्तर-पश्चिम और पश्चिम दिशा को बेहतर माना जाता है। वास्तु के अनुसार, टॉयलेट घर के केंद्र या उत्तर-पूर्व दिशा में होना अशुभ माना जाता है, इससे घर में अशांति फैलती है और दरिद्रता आती है। ईशान कोण में गेस्ट रूम और टॉयलेट बनाना भी बड़े वास्तु दोष हैं।

4. सर्वेंट रूम किस दिशा में होना चाहिए:

वास्तु के अनुसार, सर्वेंट रूम और उनके टॉयलेट भी उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं बनवाना चाहिए। इसके अलावा घर के ब्रह्म स्थान यानी केंद्र में सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए। वास्तु के अनुसार, सीढ़ियों के लिए सही पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम , दक्षिण दिशा मानी गई हैं।

5. किस दिशा में होनी चाहिए घर की लिफ्ट:

वास्तु के अनुसार, घर की लिफ्ट उत्तर दिशा में नहीं बनवानी चाहिए। लिफ्ट की सही दिशा उत्तर पश्चिम मानी जाती है। उत्तर दिशा में लिफ्ट वास्तु दोष का कारण बनती है, जिससे घर में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार सफलता पाने के लिए शनिवार को क्या करना चाहिए?
Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने