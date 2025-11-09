खर्चों से हैं परेशान तो आजमाएं ये वास्तु उपाय, खूब होगा धन लाभ, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा

Hindustan Hindi News
संक्षेप: आज के समय में लगभग हर परिवार इस चिंता से जूझ रहा है कि आमदनी के मुकाबले खर्चे ज्यादा हैं। जितनी मेहनत से कमाई होती है, उतनी ही तेजी से पैसा निकल भी जाता है। ऐसे में लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे घर में धन टिके और लक्ष्मीजी की कृपा बनी रहे।

Sun, 9 Nov 2025 07:13 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आज के समय में लगभग हर परिवार इस चिंता से जूझ रहा है कि आमदनी के मुकाबले खर्चे ज्यादा हैं। जितनी मेहनत से कमाई होती है, उतनी ही तेजी से पैसा निकल भी जाता है। ऐसे में लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे घर में धन टिके और लक्ष्मीजी की कृपा बनी रहे। वैदिक परंपरा और ज्योतिष के अनुसार कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय ऐसे हैं, जिनसे न केवल फिजूल खर्च रुकता है, बल्कि घर में बरकत और सुख-समृद्धि भी आती है। आइए जानते हैं, धन लाभ के लिए क्या उपाय करें-

महीने की पहली तारीख को करें ये उपाय : अगर आपके घर में आमदनी से ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो हर महीने की पहली तारीख को माता लक्ष्मी को एक सिक्का चढ़ाएं। पूजा के बाद उस सिक्के को आटे के डिब्बे में रख दें। ऐसा करने से धन की बचत बढ़ती है और फिजूलखर्ची कम होती है। यह उपाय घर के आर्थिक प्रवाह को संतुलित करता है और लक्ष्मीजी की स्थायी कृपा दिलाता है।

फिजूल खर्च रोकने का उपाय: यदि आप देखते हैं कि बिना वजह पैसा निकल जाता है या बचत नहीं हो पा रही है तो अपने पर्स में लौंग के सात दाने रखें। लौंग को शास्त्रों में मंगल और शनि दोनों को शांत करने वाला तत्व माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और धन को टिकने में मदद करता है। ध्यान रखें कि इन लौंगों को हर महीने बदलते रहें।

अचानक धन लाभ का उपाय: अगर आप अचानक धन लाभ या कोई रुका हुआ पैसा पाने की इच्छा रखते हैं, तो शुक्रवार के दिन मां दुर्गा को गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करें। गुड़हल मां दुर्गा का प्रिय फूल माना गया है और यह सौभाग्य व धन की वृद्धि का प्रतीक है। ऐसा करने से अचानक लाभ के योग बनते हैं और किस्मत का साथ मिलता है।

रुका हुआ पैसा वापस पाने का उपाय: जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ है या लंबे समय से किसी ने नहीं लौटाया, वे रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पण के समय गुड़हल का फूल भी अर्पित करें। सूर्य को जल चढ़ाने से ग्रह दोष कम होते हैं और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। यह उपाय न केवल धन वापसी में मदद करता है बल्कि आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति भी बढ़ाता है।

प्रमोशन और व्यापार में वृद्धि के लिए उपाय: जो लोग नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं या व्यापार में वृद्धि का मन बना रहे हैं वे रोजाना संध्या पूजा के दौरान मंदिर में कपूर का दीपक जलाएं। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। इससे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है जो करियर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है।

लक्ष्मी मंत्र का जप करें: रात को सोने से पहले किसी भी लक्ष्मीजी के मंत्र को सुनना या पढ़ना बेहद शुभ माना गया है। विशेष रूप से “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः” का जप मन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करता है। यह मंत्र जीवन में धन, शांति और सौभाग्य तीनों लाता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
