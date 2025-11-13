Hindustan Hindi News
धन प्राप्ति के लिए करें वास्तु के ये उपाय, सुख-समृद्धि में होगी वृद्धि

संक्षेप: कई बार ऐसा होता है कि घर में आमदनी तो अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी पैसा टिक नहीं पाता है। जरूरतें बढ़ती जाती हैं और बचत करने में परेशानी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसके पीछे केवल गलत खर्च या प्लानिंग ही नहीं, बल्कि घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी एक बड़ी वजह हो सकती है।

Thu, 13 Nov 2025 01:58 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Vastu Tips for Money: कई बार ऐसा होता है कि घर में आमदनी तो अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी पैसा टिक नहीं पाता है। जरूरतें बढ़ती जाती हैं और बचत करने में परेशानी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसके पीछे केवल गलत खर्च या प्लानिंग ही नहीं, बल्कि घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी एक बड़ी वजह हो सकती है। जिस घर में दिशा और ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है, वहां धन-संचय पर भी असर पड़ता है। अगर कुछ सरल वास्तु नियमों का पालन किया जाए तो आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आ सकता है।

कर्ज से मुक्ति के लिए क्या करें?-

वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा को धन और समृद्धि की दिशा माना गया है। यह दिशा कुबेर देव और माता लक्ष्मी से जुड़ी है। अगर घर में पैसे, तिजोरी या महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज उत्तर दिशा में रखे जाएं, तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कर्ज से मुक्ति का रास्ता आसान होता है। यह दिशा जितनी साफ और हल्की रहेगी, उतना ही शुभ होता है।

मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का महत्व- वास्तुशास्त्र में शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि घर के दरवाजे से प्रवेश करने वाली ऊर्जा सीधा परिवार की तरक्की पर असर डालती है। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

इन बातों का रखें ध्यान-

जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले तो दीपक दाहिने हाथ की ओर होना चाहिए। इसे धनलाभ और शुभ ऊर्जा का संकेत माना गया है।

ईशान कोण में भारी सामान न रखें। यह दिशा देवस्थान मानी जाती है, यहां बोझ या गंदगी धन-संपत्ति में बाधा डालती है।

तिजोरी या अलमारी दक्षिण दिशा में रखें और उसका दरवाजा हमेशा उत्तर दिशा की ओर खुले। यह धन स्थिर रखने का महत्वपूर्ण नियम है।

मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिह्न बनाना शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बाधाएं कम होती हैं।

