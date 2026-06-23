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Vastu Tips: वास्तु के अनुसार धन लाभ के लिए क्या करना चाहिए? जानें 5 सरल उपाय

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Vastu Tips for money in hindi: कई बार व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन खर्च में कमी नहीं ला पाता है। किसी न किसी वजह से धन खर्च होता ही रहता है। अगर आप भी पैसों से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो जानें वास्तु अनुसार धन लाभ के लिए क्या उपाय करने चाहिए।

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार धन लाभ के लिए क्या करना चाहिए? जानें 5 सरल उपाय

Vastu Tips for money: कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी व्यक्ति को उसका फल नहीं मिलता है। कभी-कभी किसी न किसी कारणवश खर्च होता रहता है और धन की बचत करना मुश्किल हो जाता है। वास्तु के अनुसार, धन का ठहराव नहीं होना और खर्च की अधिकता वास्तु दोष का एक कारण हो सकता है। खराब वास्तु दोष के कारण घर में आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्या और रिश्तों में अनबन बनी रह सकती है। वास्तु शास्त्र में धन लाभ और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं धन लाभ के लिए वास्तु अनुसार क्या करना चाहिए।

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वास्तु के अनुसार धन लाभ के लिए करें ये आसान उपाय-


1. इस दिशा में सोने से बचें:

लाभ और व्यय के बीच विपरीत संबंध माना जाता है। बचत बढ़ाने के लिए व्यक्ति का खर्च पर नियंत्रण होना जरूरी होता है। वास्तु के अनुसार, घर के दक्षिण-पश्चिम भाग में सोने से बेकार के खर्च बढ़ते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु अनुसार पूर्व की ओर सिर और पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोना उत्तम माना जाता है।

2. मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को करें ये उपाय:

वास्तु के अनुसार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को पीपल के पेड़ पर बूंदी का लड्डू चढ़ाना लाभकारी होता है। मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला, गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजें जैसे वस्त्र और मिठाई आदि का दान करना चाहिए। शनिवार को शनि दर्शन करने चाहिए और पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।

3. इस दिन करें हवन:

वास्तु के अनुसार, प्रत्येक शुक्रवार को गाय के देसी घी एवं कमलगट्टे से श्री सूक्तम के मंत्रों का हवन करना चाहिए। मान्यता है कि इससे धन का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर निकलती है।

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4. मुख्य द्वार पर लगाएं ये चीज:

अगर घर का मुख्य द्वार आग्नेय कोण में हो, तो धन संबंधी परेशानी बनी रह सकती हैं। वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार के दोनों ओर क्लियर क्वार्ट्ज के वेंड्स लगाना लाभप्रद रहता है।

5. घर के ईशान कोण में रखें ये एक चीज:

वास्तु के अनुसार, घर के ईशान कोण में एक्वेरियम या एक छोटा फव्वारा रखना शुभ माना जाता है। इस दिशा को देवी-देवताओं की जगह मानी जाती है। इस दिशा में जल संबंधी चीजों को रखने से भाग्य का साथ मिलता है और धन लाभ के नए मार्ग बनते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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