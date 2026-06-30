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Vastu Tips: वास्तु के अनुसार कंगाली के रास्ते पर लेकर जाती हैं व्यक्ति की ये 5 आदतें

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Vastu Upay for Money: वास्तु शास्त्र में धन संबंधी परेशानियों की कई वजह बताई गए हैं, जिनमें से कुछ व्यक्ति की आदतें भी शामिल हैं। वास्तु के अनुसार व्यक्ति की पांच आदतें आर्थिक तंगी का कारण बन सकती हैं।

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार कंगाली के रास्ते पर लेकर जाती हैं व्यक्ति की ये 5 आदतें

Vastu Tips for Money in Hindi: हर व्यक्ति के लिए धन और स्वास्थ्य बहुत जरूरी होते हैं। अगर धन का अभाव हो जाए और सेहत अच्छी नहीं हो, तो दोनों की स्थिति खराब होती जाती है। लेकिन कई चीजें व्यक्ति के हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र में व्यक्ति की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जो आर्थिक परेशानी का कारण बन सकती हैं और इनका धन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार व्यक्ति की कौन-सी आदतें गरीबी के रास्ते पर लेकर जाती हैं।

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वास्तु के अनुसार, धन लाभ के लिए इन 5 बातों का रखना चाहिए ध्यान

1.खाने की थाली में हाथ धोना:

वास्तु के अनुसार, कभी भी खाने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और धन संबंधी परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा रसोई की सिंक में कभी भी कुल्ला नहीं करना चाहिए और ना ही जूठे हाथ धोने चाहिए, मान्यता है कि ऐसा करना बरकत को खत्म करता है।

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2.कपड़े उलटे करके नहीं रखें:

वास्तु के अनुसार, सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर व्यवस्थित करना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी व्यवस्थित होने लगती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। रात को बाहर से आकर कभी भी अपने कपड़े उलटे करके नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष होता है, जिससे आर्थिक परेशानियां घर आती हैं।

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3.खुले में नहीं रखें जूते-चप्पल:

वास्तु के अनुसार कभी भी जूते-चप्पल खुले में नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा इन्हें इधर-उधर फैलाकर नहीं रखना चाहिए। कहते हैं जिस घर में जूते-चप्पल कहीं भी पड़े होते हैं, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी सदैव स्वच्छ और

4.खाली हाथ नहीं जाएं मंदिर:

कई लोगों की प्रतिदिन या किसी खास दिन मंदिर जाने की आदत होती है। वास्तु के अनुसार, अगर मंदिर जाने की आदत हो, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मान्यता है कि मंदिर खाली हाथ जाने से पुण्य फल नहीं मिलता है।

5.यहां पर नहीं करें लेन-देन:

वास्तु के अनुसार, घर की दहलीज पर खड़े होकर लेन-देन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर पर आगमन नहीं होता है, जिससे व्यक्ति को धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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