चावल, घड़ा और दिए के उपाय आपके घर में लाएंगे बरकत, वास्तु में माने जाते हैं शुभ
Vastu tips: कई बार व्यक्ति के कड़ी मेहनत करने के बाद हाथ में धन नहीं टिकता है। वास्तु शास्त्र में धन की बरकत के लिए उपाय बताए गए हैं। जानें वास्तु एक्सपर्ट मुकुल रस्तोगी से जानें किचन और रोज के वास्तु उपाय
Vastu tips: कई बार व्यक्ति के कड़ी मेहनत करने के बाद हाथ में धन नहीं टिकता है। वास्तु शास्त्र में धन की बरकत के लिए उपाय बताए गए हैं। ये रोज के उपाय आपकी लाइफ में बहुत कारगर साबित होते हैं। रोज के चावल, नमक, घड़े और दिए के उपाय आपको लाभ दिलाते हैं, इनसे घर में समृद्धि रहती है। पहले के लोग इस तरह के उपाय करते थे, इससे उनका जीवन सुखी रहता था। जानें वास्तु एक्सपर्ट मुकुल रस्तोगी से धन की बरकत के वास्तु उपाय
रसोई में रखे हुए चावलों में तीन हल्दी की गांठें डाल दें। ऐसा कहा जाता है कि इससे गुरु की कृपा बनी रहती है। यह बहुत शुभ होता है। इससे परिवार में आपस में प्रेम बढ़ता है।
जब सुबह की पूजा करें तो किचन में भी एक दिया रख दें, इससे घर में बरकत आती है। ऐसा कहा जाता है इससे घर में अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। इसे अलावा मंदिर में दिया जलाते हैं, तो आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि दिए को जमीन पर ना रखें, इससे धन हानि होती है, थोड़े चावल, फूल या थाली में दिए को रखें। पुराने दिए और पुरानी लौ का इस्तेमाल दिए में ना करें।
रसोई में एक कांच के पात्र में नमक में पांच लौंग रखना रसोई की नकारात्मकता को दूर करता है। इससे रसोई में सात्विकता बढ़ती है। इससे बनने वाले भोजन में ऊर्जा बढ़ती है तथा उन्नति के नए रास्ते खुलते हैं।
आटा रखने वाले डिब्बे में शनिवार को थोड़े से काले चने रखना शुभ होता है। इससे मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर एवं रसोई घर धन-धान्य से परिपूर्ण रहता है।
जब भी महिलाएं खाना बनाती हैं, तो पहला टुकड़ा अग्नि में समर्पित करते थे, इससे घर में अनावश्यक कलह व बहसबाजी नहीं होती। पति-पत्नी में भी टकराव कम होता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे पितृदोष भी कम होता है।
पहले सब लोग सुबह झाड़ू लगाने के बाद दहलीज पर पानी छिड़कते थे। इससे बाहर से आने वाली नकारात्मकता कम होती है। घर के अंदर शांति कायम होती है। मां लक्ष्मी का भी वास होता है।
हर घर में एक मिट्टी का घड़ा अवश्य होता था। इससे मन शांत रहता है। स्त्रियों की सेहत अच्छी रहती है। घर के अंदर का ताप कम होता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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