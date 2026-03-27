किचन में बनाई पहली और आखिरी रोटी किसे देना चाहिए? जानिए सही नियम
वास्तु शास्त्र के अनुसार रोटी बनाने और खिलाने के कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन करने से घर में सुख-शांति, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आज हम आपको रोटी बनाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में बताएंगे।
भारतीय घरों में रोटी बनाना सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं, बल्कि वास्तु शास्त्र और रसोई की पवित्रता से जुड़ा गहरा विषय है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रोटी बनाने और खिलाने के कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन करने से घर में सुख-शांति, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वहीं इन नियमों का उल्लंघन करने से धन हानि, नकारात्मकता और घरेलू कलह हो सकती है। आइए जानते हैं रोटी से जुड़े वास्तु नियम और खासतौर पर पहली व आखिरी रोटी किसे देनी चाहिए।
रोटी गिनकर क्यों नहीं बनानी चाहिए?
वास्तु शास्त्र में रोटी गिनकर बनाने को अशुभ माना गया है। हमेशा जरूरत से थोड़ी ज्यादा रोटियां बनानी चाहिए। मान्यता है कि रोटी गिनकर बनाने से सूर्य देव नाराज हो सकते हैं, जिससे घर में सुख-शांति भंग हो सकती है और धन की कमी आ सकती है। नौकरी या बिजनेस में भी अड़चनें आ सकती हैं। गिनती करने से रसोई में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, इसलिए रोटियां बिना गिने और थोड़ी अतिरिक्त बनाकर रखनी चाहिए।
पहली रोटी किसे देनी चाहिए?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, रोटी बनाते समय पहली रोटी का विशेष महत्व है। पहली रोटी को गाय को खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को रोटी खिलाने से घर में बरकत बनी रहती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर घर के आस-पास गाय ना हो, तो पहली रोटी किसी गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और अन्न की कमी कभी नहीं होती है।
आखिरी रोटी किसे देनी चाहिए?
वास्तु शास्त्र में आखिरी रोटी कुत्ते को देने का नियम बताया गया है। कुत्ते को आखिरी रोटी खिलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और सुरक्षा का वातावरण बनता है। कुत्ता वास्तु में रक्षा का प्रतीक माना जाता है। अगर कुत्ता ना हो, तो आखिरी रोटी किसी गरीब या पक्षियों को भी दे सकते हैं। लेकिन इसे फेंकना या बिना किसी को दिए रखना अशुभ माना जाता है।
बासी आटे की रोटी बनाने से बचें
आजकल भागदौड़ में कई लोग आटा गूंथकर फ्रिज में रख लेते हैं और जरूरत अनुसार रोटी बनाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, बासी आटे की रोटी बनाना अशुभ है। बासी आटा राहु से जुड़ा माना जाता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, धन हानि होती है और सुख-शांति भंग होती है। हमेशा ताजा आटा गूंथकर रोटी बनानी चाहिए।
रोटी बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- चकला और बेलन हमेशा साफ रखें। इस्तेमाल के बाद उन्हें साफ करके सही जगह रखें, अन्यथा लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं।
- रोटी बनाते समय मन में सकारात्मक भाव रखें। क्रोध, तनाव या नकारात्मक विचारों में रोटी न बनाएं, क्योंकि मन की ऊर्जा खाने वाले लोगों पर असर करती है।
- रोटी बनाते समय चकला-बेलन से आवाज आए तो नीचे कपड़ा रखें।
रोटी बनाना और खिलाना सिर्फ भोजन का काम नहीं, बल्कि वास्तु और ऊर्जा से जुड़ा विषय है। पहली रोटी गाय या गरीब को और आखिरी रोटी कुत्ते को देने से घर में बरकत, शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। इन सरल नियमों का पालन करने से परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मक प्रभाव दूर रहते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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