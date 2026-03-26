वास्तु शास्त्र: किचन में एक ही स्लैब में चूल्हा और सिंक होना चाहिए या नहीं?
Vastu Tips for kitchen: वास्तु के मुताबिक किचन में जब एक ही स्लैब में चूल्हा और सिंक होते हैं, तो घर के सदस्यों के बीच कलह, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आर्थिक तंगी आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए जानते हैं कि सिंक और चूल्हा एक स्लैब पर रखने चाहिए या नहीं। साथ ही उपाय भी जानेंगे।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर का हर एक हिस्से का खास महत्व है। हर एक हिस्से की अपनी एनर्जी होती है, जिसका प्रभाव घर और परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है। माना जाता है कि यदि चीजें वास्तु के मुताबिक ना रखी गई हो, तो घर में नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती है। अगर चीजें वास्तु के मुताबिक और व्यवस्थित रखी गई हो, तो इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। ऐसे ही घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किचन। इसका सीधा असर घर की खुशहाली और आर्थिक उन्नति पर पड़ता है। यही वजह है कि लोग किचन बनवाते समय उसकी दिशा, लेआउट और सामान की जगह को लेकर काफी सजग रहते हैं। कई बार मकानों में चूल्हा और बर्तन धोने का सिंक एक ही स्लैब पर बना दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक ही स्लैब में चूल्हा और बर्तन धोने वाला सिंक होना चाहिए या नहीं? चलिए इससे जुड़े वास्तु नियम जानते हैं।
किचन में सिंक और चूल्हा का महत्व
वास्तु शास्त्र के मुताबिक चूल्हा 'अग्नि' का प्रतीक है जिसे दक्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिए। जबकि सिंक 'जल' का प्रतिनिधित्व करता है। इसके लिए उत्तर-पूर्व दिशा सही है। जब ये दोनों बहुत पास या एक ही स्लैब पर होते हैं, तो आग और पानी की विपरीत प्रकृति टकराती है। यही टकराव घर के माहौल में असंतुलन से जोड़ा जाता है।
एक ही स्लैब में ना रखें सिंक और चूल्हा
वास्तु के मुताबिक किचन में जब एक ही स्लैब में चूल्हा और सिंक होते हैं, तो घर के सदस्यों के बीच कलह, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आर्थिक तंगी आने की संभावना बढ़ जाती है।साथ ही किचन में काम करने वाले व्यक्ति को भी बेचैनी या थकान ज्यादा महसूस हो सकती है। इसलिए चूल्हा और सिंक को एक ही स्लैब में नहीं बनवाने की सलाह दी जाती है। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है।
उपाय
यदि आपके किचन में एक ही स्लैब पर सिंक और चूल्हा है, तो कुछ वास्तु उपाय अपनाकर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। चलिए कुछ उपाय बताने जा रहे हैं।
लकड़ी का पार्टीशन रखें
- अगर सिंक और चूल्हा एक ही स्लैब पर है, तो दोनों के बीच में लकड़ी का एक छोटा सा बोर्ड या पार्टीशन रखें। लकड़ी अग्नि और जल के बीच संतुलन का काम करती हैं। साथ ही इन दोनों ऊर्जा को बराबर रखने का काम करती हैं। इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है।
मनी प्लांट रखें
इसके अलावा सिंक और चूल्हे के बीच में एक छोटा सा मनी प्लांट या कोई भी हरा पौधा रखें। हरा रंग विकास का प्रतीक है और यह अग्नि व जल के टकराव को शांत करता है।
पिरामिड रखें
वास्तु की मानें, तो एक और सरल उपाय कर सकते हैं। इसके लिए चूल्हे और सिंक के बीच एक क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल या वास्तु पिरामिड रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार रुक जाता है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
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धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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