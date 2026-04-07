वास्तु शास्त्र: सोने से पहले जरूर कर लें किचन से जुड़े ये 3 काम, अच्छी नींद के साथ-साथ घर में आएगी पॉजिटिविटी
वास्तु शास्त्र में किचन को घर का सबसे अहम हिस्सा माना गया है। अगर इस जगह नियमों का पालन ना किया जाए तो घर में बड़ा वास्तु दोष लगता है। आज जानिए कि सोने से पहले किचन से जुड़ी किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
Kitchen Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर का हर एक कोना महत्वपूर्ण बताया जाता है। वहीं किचन को सबसे अहम और खास हिस्सा माना गया है। यही वो जगह है जहां पर पूरे परिवार का खाना बनता है। मान्यता है कि इस जगह को सही तरीके से रखना जरूरी है। वहीं यहां की साफ-सफाई भी समय-समय पर होते रहनी चाहिए। ऐसा करने से घर का माहौल अच्छा बना रहता है। आम तौर पर ऐसा होता है कि थकान के बाद कई लोग किचन को जैसे का तैसा छोड़कर ही सो जाते हैं। हालांकि वास्तु के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं है। सोने से पहले अगर आप कुछ छोटे-छोटे काम कर लेंगे तो इससे घर का वास्तु भी सही होगा और आपके आसपास का माहौल भी पॉजिटिव होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किचन की किचन चीजों को सोने से पहले ध्यान से ठीक से कर लेना चाहिए?
सोने से पहले ध्यान में रखें किचन से जुड़ी ये 3 बातें
1. गंदे बर्तन छोड़कर ना सोएं
इस बात की गांठ बांध लें कि आप गंदे बर्तन को धोए बिना ना ही सोएं। कई लोग रात को बर्तन सिंक में ये सोचकर छोड़ देते हैं कि इसे सुबह साफ कर लेंगे। हालांकि वास्तु के अनुसार रात भर गंदे बर्तन रखना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे गंदगी भी बढ़ती है और घर का वास्तु भी खराब होता है। साथ ही ऐसा करने से सुबह काम ज्यादा लगने लगता है। कोशिश करें कि सोने से पहले बर्तन धो लें या कम से कम किचन को थोड़ा साफ कर लें।
2. गैस के आसपास करें सफाई
खाना बनाने के बाद गैस के पास तेल या मसालों को गिर जाना आम बात है। हालांकि कई बार इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। सोने से पहले आप गैस चूल्हे के साथ-साथ किचन प्लेटफॉर्म को ठीक से साफ कर लें। वास्तु के लिहाज से ये सही होता है। साथ ही सफाई की सफाई भी हो जाती है। अगर दिन में किसी वजह से आप इसकी सफाई नहीं कर पाएं है तो सोने से पहले इसे जरूर साफ कर लें।
3. सिंक में पानी ना जमा होने दें
अमूनन ऐसा होता है कि सिंक में लोग गंदा पानी छोड़ देते हैें। कई बार ढेर सारे बरतन इकट्ठा होने की वजह से सिंक में पानी जमा होने लगता है। इससे ना सिर्फ किचन में बदबू फैलेगी बल्कि घर में वास्तु दोष लगने का भी खतरा रहता है। इसलिए ये बात जरूर क्लियर कर लें कि किचन में आपको किसी भी तरह की गंदगी नहीं छोड़नी है। सोने से पहले इन चीजों को ध्यान में रख लेंगे तो आपके घर का माहौल अपने आप अच्छा रहने लगेगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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