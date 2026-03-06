Vastushastra Tips: किचन में फ्रिज रखना चाहिए या नहीं? जानें इससे जुड़े सारे जरूरी नियम और सही तरीका
Vastu Tips in Hindi: वास्तु के हिसाब के फ्रिज को हमेशा सही दिशा में ही रखना चाहिए। नीचे विस्तार से जानें कि वास्तु शास्त्र में फ्रिज से जुड़े क्या-क्या नियम बताए गए हैं?
Fridge Vastu Tips: वास्तु शास्त्र का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व होता है। तमाम लोग यही सोचते हैं कि इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ दिशाओं से ही होता है कि किस दिशा में बेडरूम हो या फिर किस दिशा में घर का मंदिर बनवाया जाए? हालांकि इस शास्त्र में कई और ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी जिंदगी आसान बन सकती है। इस शास्त्र में ना सिर्फ दिशाओं के बारे में बताया गया है बल्कि इसमें अपने आसपास रखी हुई हर एक चीज का सही प्लेसमेंट के बारे में जिक्र किया गया है। दरअसल हमारे आसपास रखी हुई किसी भी चीज की एनर्जी हमें पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। ऐसे में घर के अंदर चीजों का सही प्लेसमेंट जरूरी है। बात की जाए फ्रिज की तो इसे लेकर लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन देखा जाता है। तो चलिए जानते हैं फ्रिज से जुड़े वास्तु के कुछ नियमों को।
किचन में फ्रिज रखना चाहिए या नहीं?
आम तौर पर लोग किचन में ही फ्रिज रखते हैं। हालांकि कई बार जगह की कमी या फिर सहूलियत के लिए लोग इसे किचन के बाहर रख देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार फ्रिज को रखने के लिए सबसे सही जगह किचन ही है लेकिन इसके लिए सही दिशा का चुनाव करना सही माना जाता है। शास्त्र के हिसाब फ्रिज को एक नहीं तीन दिशाओं में रखा जा सकता है।
फ्रिज के लिए कौन सी दिशा है सही?
नियम के हिसाब से जब भी आप किचन में फ्रिज को रखें तो इसके लिए आग्नेय कोण का इस्तेमाल करें। शास्त्र की भाषा में आग्नेय कोण दक्षिणी-पूर्व कोने को कहा जाता है। फ्रिज के लिए ये दिशा सबसे सही मानी जाती है। दरअसल किचन में इस कोने का संबंध अग्नि तत्व से होता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से फ्रिज को रखने के लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा भी सही होती है। इन दोनों दिशाओं में फ्रिज को रखना सही माना जाता है।
इस ओर खुले फ्रिज का डोर
इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि जब भी आप फ्रिज खोले तो ये ऐसी दिशा में रखा हो कि इसका डोर हमेशा पूर्व दिशा की ओर होकर खुले। अगर ऐसा होता है तो ऐसे घरों में सुख-शांति हमेशा रहती है। अच्छी एनर्जी आती और घर के सभी लोग खुश रहते हैं। इसके अलावा फ्रिज को हर हफ्ते क्लीन भी करना चाहिए ताकि इसमें किसी भी तरह की गंदगी ना हो।
फ्रिज के ऊपर कुछ रख सकते हैं?
ज्यादातर लोग फ्रिज के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर रख देते हैं। इसे अग्नि तत्व से जुड़ा मानते हैं और इसी वजह से यहां कुछ चीजों को रखते वक्त सतर्क रहना जरूरी है। पानी से जुड़ी हुई कोई भी चीज फ्रिज के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा फ्रिज पर दवाइयों को भी रखने से बचना चाहिए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें