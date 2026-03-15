Vastu Shastra: भोजन करने से लेकर सोने के लिए दिशा का ध्यान रखना क्यों जरूरी है?
वास्तु शास्त्र: भोजन और सोने जैसी रोजमर्रा की क्रियाओं में दिशा का ध्यान रखने से स्वास्थ्य, आयु, धन और मानसिक शांति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इनकी सही दिशा।
वास्तु शास्त्र में दिशाओं का विशेष महत्व है। हर दिशा किसी ग्रह या देवता से जुड़ी होती है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सही दिशा में कार्य करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जबकि गलत दिशा में कार्य करने से कष्ट, रोग, आर्थिक हानि और तनाव बढ़ सकता है। भोजन और शयन जैसी रोजमर्रा की क्रियाओं में दिशा का ध्यान रखने से स्वास्थ्य, आयु, धन और मानसिक शांति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इन दोनों क्रियाओं के लिए शास्त्र-सम्मत दिशाएं और उनके लाभ।
भोजन करने की सही दिशा और लाभ
वास्तु और आयुर्वेद के अनुसार, भोजन की दिशा व्यक्ति की कामना पर निर्भर करती है।
- पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्व सूर्य की दिशा है, जो जीवन-ऊर्जा देती है। रोगी व्यक्ति को पूर्व दिशा में भोजन कराने से तेजी से स्वास्थ्य लाभ होता है।
- उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। उत्तर कुबेर की दिशा है, जो धन के स्वामी हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यक्ति को उत्तर दिशा में भोजन करने से धीरे-धीरे स्थिर सुधार होता है।
- दक्षिण या पश्चिम दिशा में भोजन करने से पाचन संबंधी समस्या, क्रोध और नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसलिए रोजाना पूर्व या उत्तर दिशा में भोजन करना चाहिए।
सोने की सबसे उत्तम दिशा
शयन के समय सिर की दिशा सबसे महत्वपूर्ण होती है।
- पूर्व दिशा में सिर करके सोना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे अच्छी नींद आती है, मस्तिष्क तरोताजा रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ की कामना करने वाले लोगों को हमेशा पूर्व दिशा में सोना चाहिए।
- दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से आयु में वृद्धि होती है और गहरी नींद आती है। यह दिशा यम की है, जो आयु का कारक है। ससुराल या अन्य जगहों पर दक्षिण दिशा में सोना उचित है।
- पश्चिम दिशा में सिर करके सोने से चिंता और मानसिक अशांति बढ़ती है।
- उत्तर दिशा में सिर करके सोना सबसे अशुभ है। इससे आयु का क्षय, तनाव, उच्च रक्तचाप और नींद की समस्या होती है। यात्रा में भी उत्तर दिशा में सिर ना रखें।
दिशा का वैज्ञानिक और ज्योतिषीय आधार
वास्तु में दिशाएं चुंबकीय ऊर्जा और ग्रहों से जुड़ी होती हैं। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा देता है। उत्तर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, जो धन-ऊर्जा को आकर्षित करता है। दक्षिण में गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, जो आयु बढ़ाता है। उत्तर में सिर करके सोने से रक्त संचार बाधित होता है और नींद खराब होती है। ज्योतिष में भी दिशाएं ग्रहों से जुड़ी हैं, इसलिए सही दिशा में कार्य करने से ग्रह अनुकूल होते हैं।
दैनिक जीवन में दिशा का ध्यान रखने के लाभ
सही दिशा में भोजन और शयन करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है, पाचन क्रिया मजबूत रहती है, नींद गहरी आती है और मानसिक तनाव कम होता है। धन और समृद्धि के लिए उत्तर दिशा में भोजन और पूर्व में सोना लाभकारी है। इन छोटी-छोटी बातों से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, दिशा का पालन करने से ग्रहदोष कम होते हैं और जीवन सुखमय बनता है।
दिशाओं का सम्मान करना वास्तु का मूल सिद्धांत है। रोजमर्रा की क्रियाओं में दिशा का ध्यान रखें, तो जीवन में कष्ट कम होंगे और सुख-शांति बढ़ेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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