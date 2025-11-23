वास्तुशास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति को रखना चाहिए इन बातों का ध्यान

संक्षेप: वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का माहौल, ऊर्जा और दिनचर्या सीधे हमारे मन, स्वास्थ्य और सफलता पर असर डालते हैं। कई बार छोटी-सी लापरवाही भी घर की सकारात्मकता कम कर देती है और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। वहीं कुछ सरल नियम अपनाने से घर में सुख, शांति और तरक्की बनी रहती है।

वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का माहौल, ऊर्जा और दिनचर्या सीधे हमारे मन, स्वास्थ्य और सफलता पर असर डालते हैं। कई बार छोटी-सी लापरवाही भी घर की सकारात्मकता कम कर देती है और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। वहीं कुछ सरल नियम अपनाने से घर में सुख, शांति और तरक्की बनी रहती है। वास्तु की कुछ बातों का हर व्यक्ति को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ताकि घर का वातावरण हल्का, शांत और सकारात्मक बना रहे। आइए जानते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए-

घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ-सुथरा रखें- सबसे पहले घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए। यह घर में आने वाली ऊर्जा का पहला रास्ता माना जाता है। मुख्य दरवाजे पर टूटी हुई नेमप्लेट, जालियां या गंदगी रहने से घर की सकारात्मकता कमजोर होती है। दरवाजे के पास हल्का दीपक या पौधा लगाने से शांति और शुभता बढ़ती है। घर के भीतर कभी भी टूटा हुआ सामान, फटे कपड़े, खराब इलेक्ट्रॉनिक चीजें या बेकार सामान जमा न करें। ऐसी चीजें घर में रुकावट, तनाव और अनचाहा बोझ बढ़ाती हैं।

सोने का कमरा रखें साफ- सोने का कमरा शांत, हल्के रंगों वाला और साफ होना चाहिए। बिस्तर के सामने आईना न रखें, इससे नींद पर असर पड़ता है और मन बेचैन रहता है।

रसोई घर को रखें साफ- रसोई घर में रोज सवेरे चूल्हे या गैस स्टोव को साफ करना शुभ माना जाता है। भोजन पकाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करने से थकान बढ़ती है, जबकि पूर्व या उत्तर की ओर देखकर पकाया गया भोजन घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।

पूजा स्थान को रखें साफ- पूजा स्थान हल्का, शांत और साफ-सुथरा होना चाहिए। यहां जूते-चप्पल, भारी सामान या गंदगी कभी न रखें। रोज एक बार दीपक जलाने से घर में शांति और मानसिक स्थिरता आती है। पानी से भरे पात्र, मछलीघर या फव्वारे उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है, जबकि दक्षिण-पश्चिम दिशा में भारी सामान रखना स्थिरता देता है।

खिड़कियां खोलकर रखें- वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में ताजी हवा और रोशनी का होना बेहद जरूरी है। सुबह कुछ देर खिड़कियां खोलकर रखें, ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सके। साथ ही गमले वाले पौधे, खासकर तुलसी, मान्यता के अनुसार घर में सुकून और सकारात्मकता बढ़ाते हैं।

घर के हर कोने में साफ-सफाई का खास ध्यान रखें: वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के हर कोने में साफ-सफाई रखें। गंदगी और धूल मन में भारीपन लाती है और वास्तु के अनुसार रुकावटें बढ़ाती हैं।