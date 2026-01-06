Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़vastu tips for curtain colors according to your room
वास्तु टिप्स: कहीं आप तो कमरे में नहीं लगा रहे गलत पर्दा? जानें बेडरूम से लेकर लिविंग एरिया का नियम

वास्तु टिप्स: कहीं आप तो कमरे में नहीं लगा रहे गलत पर्दा? जानें बेडरूम से लेकर लिविंग एरिया का नियम

संक्षेप:

Curtain Colors according Vastu: अगर वास्तु के हिसाब से घर में पर्दों लगाए जाए तो जिंदगी से आधी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। नीचे जानें कि किस कमरे में किस रंग का पर्दा लगाना जरूरी होता है। 

Jan 06, 2026 01:46 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जिंदगी में उतार-चढ़ाव लगा ही रहता है लेकिन जब मुश्किल ज्यादा बढ़ जाएं तो हर कोई उससे राहत पाना चाहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर की कुछ चीजों को सही कर लें तो जिंदगी की तमाम मुश्किलें तो अपने आप ही सही हो जाएंगी। वास्तु के कुछ आसान से नियम हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से ही जुड़े हुए हैं। हमारे आसपास की कई चीजें ऐसी हैं जो अपनी एनर्जी से या तो चीजों को ठीक कर देते हैं या फिर सब खराब ही हो जाता है। आपको सोचकर हैरानी होगी कि घर में इस्तेमाल किए जाने वाले पर्दों की एनर्जी का असर भी हमारी जिंदगी में पड़ता है। नीचे विस्तार से जानें कि आखिर किस रंग के पर्दों को घर में लगाना सही होता है? साथ ही जानें पर्दों से जुड़े कुछ और भी नियम...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

किस रंग के पर्दे?

जब भी घर में पर्दे लगाने की बारी आती है तो आमतौर पर लोग दीवार के रंग के कॉस्ट्रास्ट वाले रंग के पर्दों को चुनते हैं। लोग अपनी-अपनी पसंद के रंग के पर्दों को ही लगाते हैं। अगर यही फैसला वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर ले लिया जाए तो घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। वास्तु के अनुसार हर एक कमरे के हिसाब से पर्दे के रंग का चुनाव करना चाहिए। कमरे में कौन रहने वाला है, उसे ध्यान में रखते हुए वास्तु के नियमों का पालन करना सही होता है। लिविंग एरिया में हमेशा हल्के रंग के पर्दे ही सही होते हैं। वहीं पूजा घर में पीले रंग के पर्दे लगाना सही होता है।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार तय करें कार पार्किंग की दिशा, जान लें कैसा हो दीवारों का रंग?
ये भी पढ़ें:वास्तु टिप्स: हीटर चलाते वक्त आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती? होगा ये नुकसान

बच्चों और बड़ों के कमरे में ऐसे पर्दे

अगर आपको बच्चों के कमरे में पर्दा लगाना है तो यहां पर गुलाबी और हल्के हरे रंग के पर्दे लगा सकते हैं। इन रंगों से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और उनका मन पढ़ाई में ज्यादा लगता है। वहीं बड़ों के कमरे में नीले, नारंगी और भूरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इन रंगों से मन को सुकून मिलता है। वहीं बेडरूम के अंदर हमेशा क्रीम, सफेद, नारंगी या फिर पीले रंग के पर्दे लगा सकते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने