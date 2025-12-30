Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़vastu tips for car parking color right direction of gate and other rules
Vastu Tips: वास्तु के अनुसार तय करें कार पार्किंग की दिशा, जान लें कैसा हो दीवारों का रंग?

संक्षेप:

Vastu Tips in Hindi: अगर वास्तु के अनुसार कार पार्किंग की दिशा को तय किया जाए तो कई मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। वास्तु के कुछ नियमों का पालन करके गाड़ी से संबंधित सारी दिक्कतों को खत्म किया जा सकता है।

Dec 30, 2025 10:58 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
कई लोगों को लगता है कि सही दिशा में प्लॉट ले लेने से ही सारी मुश्किलें खत्म हो जाती है। बता दें कि वास्तु शास्त्र में घर के लगभग हर कोने से जुड़ा नियम बताया गया है। साथ ही घर में कौन सी चीज कहां और कैसे रखनी है, इसका भी जिक्र किया गया है। अगर वास्तु के नियम के अनुसार हर एक चीज को रख लिया जाए तो मान्यता है कि घर को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती है। ठीक इसी तरह के घर बाहर गाड़ी की पार्किंग की दिशा को लेकर भी कुछ नियम हैं। देखा जाए तो गाड़ी के साथ हर किसी का अनुभव अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग हमेशा इसकी मरम्मत करने में ही लाखों रूपये खर्च करवा देते हैं तो कुछ लोग दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट का भी सामना करते हैं। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो वास्तु के कुछ नियम जरूर समझने चाहिए।

इस दिशा में हो कार पार्किंग

वास्तु के अनुसार गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था हमेशा दक्षिण-पश्चिम में होना चाहिए। इस दिशा को कार पार्किंग के लिए सबसे सही माना जाता है। वहीं उत्तर-पूर्व की ओर कार पार्क करने से हमेशा बचना चाहिए। साथ ही इस बात का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए कि गैराज और घर के बीच थोड़ी सी दूरी जरूर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो घर की एनर्जी धीरे-धीरे नेगेटिव होती चली जाती है। साथ ही गैराज को हमेशा साफ करके रखना चाहिए। नियम के अनुसार गैराज में कभी भी कबाड़ का सामान भी नहीं रखना चाहिए।

रखें इस बातों का भी ध्यान

वास्तु शास्त्र के हिसाब से नियमित रूप से इस जगह की पूजा भी करनी चाहिए। नियम के अनुसार हर गुरुवार को गाड़ी और उसे रखने वाली जगह की पूजा करने से सब कुछ सही रहता है और साथ ही दुर्घटना जैसी चीजों से दो-चार नहीं होना पड़ता है। अगर रंग की बात की जाए गाड़ी पार्किंग वाली जगह की दीवारें हमेशा हल्के रंग की ही होनी चाहिए। गैराज की दीवारों का रंग हमेशा सफेद और हल्का पीला होना चाहिए। साथ ही गैराज हमेशा हवादार होना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखें कि गैराज का गेट हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही निकले।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Vastu Tips Vastu Shastra
