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Vastu Tips: पुराना सामान घर ला रहे हैं, तो इस्तेमाल करने से पहले कर लें ये वास्तु उपाय

May 03, 2026 12:10 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के मुताबिक हमारे जीवन पर घर की सजावट, सामान और माहौल का सीधा असर पड़ता है। कई बार हम किसी और की चीज पसंद करके उसे अपने घर ले आते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना सही नहीं माना जाता।

Vastu Tips: पुराना सामान घर ला रहे हैं, तो इस्तेमाल करने से पहले कर लें ये वास्तु उपाय

वास्तु शास्त्र के मुताबिक हमारे जीवन पर घर की सजावट, सामान और माहौल का सीधा असर पड़ता है। कई बार हम किसी और की चीज पसंद करके उसे अपने घर ले आते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना सही नहीं माना जाता। खासकर कुछ पुरानी या दूसरों की चीज़ें घर में लाने से नकारात्मक असर पड़ सकता है और परिवार में परेशानी या तनाव बढ़ सकता है। इतना ही नहीं कई बार पैचे से बचाने के चक्कर में सेकेंड हैंड सामान तो खरीद लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि सामान को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं। ऐसे में उसकी ऊर्जा, भावनाएं और यादें उस सामान में मौजूद होती हैं, जो आपके ऊपर भी प्रभाव डाल सकती हैं। हालांकि पुराना सामान खरीदना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रभाव घर में ना पड़े, तो इसके लिए वास्तु के कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए।

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नमक से जुड़ा उपाय

वास्तु शास्त्र में नमक का विशेष महत्व होता है। अगर आप किसी की पुरानी अलमारी या फर्नीचर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो उसकी सफाई करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पानी और सेंधा नमक के घोल से उसे अच्छे से साफ करें। नमक पुरानी और परेशान करने वाली यादों को सोखने का काम करता है।

गंगाजल का छिड़काव

हिंदू धर्म और वास्तु में गंगाजल को बेहद पवित्र माना जाता है। इसे छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पुरानी चीजों पर पड़े पुराने प्रभाव खत्म हो जाते हैं।

सूरज की रोशनी में रखें

पुराने सामान को कम से कम एक दिन धूप में जरूर रखें। सूर्य की किरणें उस वस्तु में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं।

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कपूर और लोबान का इस्तेमाल

कपूर या लोबान जलाने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पुराने सामान के पास इसका धुआं करने से वातावरण शुद्ध होता है। आप धूपबत्ती भी जला सकते हैं।

घंटी और नया रंग

घंटी की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को खत्म में मदद करती है। साथ ही, पुराने फर्नीचर या सामान को पेंट करवाने से उसमें नई ऊर्जा आती है और पुराना असर खत्म हो जाता है।

घर में ना रखें ये पुरानी चीजें

पुराने अखबार
ज्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने-अपने तरीकों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वास्तु के मुताबिक इसे घर में ज्यादा दिन रखने से नकरात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं।

पुराने ताले चाबी
घर में पुराने खराब पडे़ तालों को नहीं रखना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार, अच्छा-चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है।

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ये भी ना रखें
बंद घड़ियां
पुराने कपड़े
खराब जूते-चप्पल
देवी-देवताओं की पुरानी मूर्तियां

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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