वास्तु शास्त्र: बेडरुम से जुड़े ये 5 नियम आपको भी पता होने चाहिए, छोटी सी गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
Bedroom related Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में बेडरूम से जुड़े कई अहम नियम बताए गए हैं जिसका पालन करने से कई प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। आइए जानते हैं कि बेडरूम से जुड़े 5 जरूरी और सबसे बेसिक नियमों को-
Bedroom Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर का हर एक कोना अपने आप में महत्वपूर्ण है। बात की जाए बेडरूम की तो इसका संबंध वास्तु के नियमों से सबसे गहरा होता है। घर का यही कोना ऐसा है जहां पर हम सुकून चाहते हैं। ऐसे में यहां की सारी चीजें पॉजिटिव होनी जरूरी है। आज जानेंगे बेडरूम से जुड़े वो वास्तु नियम जो बेसिक है और हर किसी को पता होना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बेडरूम से जुड़े नियम कौन-कौन से हैं?
बेडरूम से जुड़े 5 जरूरी नियम
1. इस दिशा में रखा हो बेड
बेडरूम में सबसे जरूरी है कि यहां पर बेड किस दिशा में रखा हुआ है। नियम के हिसाब से बेडरूम में बेड हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। वास्तु के नियमों के हिसाब से इस दिशा में बेड के होने से घर में सुख-शांति और खुशहाली का आगमन होता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कमरे का दरवाजा ठीक बेड के सामने ना खुलें।
2. अंदर ना लाएं जूते-चप्पल
बेडरूम को लेकर वास्तु में कई तरह के नियम बताए गए हैं। इनमें से एक नियम है कि बेडरूम के अंदर कभी भी गंदे जूते-चप्पल ना लाए जाएं। अगर जूते-चप्पल एकदम नए है और आप उन्हें खरीदकर तुरंत लाए हैं तो भी कोशिश करें कि उन्हें बेडरूम में जगह ना दी जाए। वास्तु के अनुसार अगर बेडरूम में जूते-चप्पल लाए गए तो इससे आर्थिक तंगी आती है। साथ ही घर के साथ-साथ लोगों की जिंदगी में भी निगेटिविटी बढ़ने लगती है।
3. बेडरूम में ना रखें शीशा
बेडरूम में जब तक बहुत जरुरी ना हो शीशा ना लगवाएं। इस जगह शीशा लगाने से घर का वास्तु खराब होता है। वास्तु के हिसाब से बेडरूम में शीशा लगाने से शादीशुदा जिंदगी में खिटपिट शुरु होने लगती है। वहीं घर में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। अगर शीशा रखना ही है तो इस तरह से रखें कि बेड उसमें ना दिखें। अगर बेड के ठीक सामने कहीं पर शीशा रखा है तो कोशिश करें कि जरूरत ना होने पर ये किसी ना किसी चीज से हमेशा कवर रहें।
4. बेडरूम में ना खाएं खाना
वास्तु के नियम के हिसाब से बेडरूम में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए खासकर कि बेड पर तो बिल्कुल भी नहीं। बेडरूम में खाने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र के हिसाब से बेडरूम में खाने से घर में दरिद्रता आती है। इसके अलावा इसकी वजह से वास्तु दोष भी लगता है और नींद भी बाधित होने लगती है।
5. इलेक्ट्रॉनिक सामान रखें दूर
अक्सर लोग बेडरूम में बैठकर लैपटॉप पर काम करते हैं। वहीं लोगों के फोन भी बेडरूम में होते हैं। हालांकि नियम के अनुसार बेडरूम में खासकर कि बेड पर इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा किया जाए तो इससे मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। इस वजह से कई बार वास्तु दोष भी लगता है। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि बेडरूम में इन चीजों को दूर ही रखें। अगर फोन रखना है तो उसे पास के ड्रॉवर पर रख दें।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें