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Vastu Tips: कमरे में कदम रखते ही सामने पड़ा है बेड, होते हैं ये 4 नुकसान, जानें उपाय भी

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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vastu tips for bedroom in hindi: कई घरों में आपने देखा होगा कि कमरे का दरवाजा खोलते ही बेड पड़ा होता है। वास्तु शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं कि बेडरूम से जुड़े वास्तु उपाय।

Vastu Tips: कमरे में कदम रखते ही सामने पड़ा है बेड, होते हैं ये 4 नुकसान, जानें उपाय भी

Vastu tips for bedroom: अक्सर लोग घर की साज-सज्जा या कमरे का साइज छोटा होने के कारण बेडरूम के दरवाजे के ठीक सामने बेड रख लेते हैं। वास्तु के अनुसार, बेडरूम के दरवाजे के ठीक सामने बेड का होना शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु कहता है कि इससे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा सीधी प्रवेश करती है। जिससे नींद में खलल पड़ता है और तनाव के साथ मानसिक अशांति बनी रहती है। अगर आपके घर में भी कमरे में घुसते ही बेड रखा है, तो जान लें इससे होने वाले नुकसान और उपाय।

कमरे में गेट के सामने बेड रखना नहीं होता है शुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कमरा खोलते ही पलंग या बेड नहीं होना चाहिए। बेडरूम के दरवाजे के ठीक सामने बेड होना वास्तु दोष माना जाता है। अगर बेड कमरे के गेट के ठीक सामने है तो इसे थोड़ा खिसकाकर इधर-उधर कर देना चाहिए।

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कमरे के गेट के सामने बेड होने के नुकसान:

1. वास्तु के अनुसार कमरे के गेट के ठीक सामने बेड होने से मानसिक शांति या पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है।

2. वास्तु की मानें तो बेडरूम में घुसते ही सामने बेड होना वास्तु दोष होता है। इससे व्यक्ति को आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

3. वास्तु शास्त्र के अनुसार, कमरे में कदम रखते ही सामने बेड का होना अच्छा नहीं होता है, इससे धन हानि बनी रहती है और लाभ के योग बनते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है।

4. वास्तु के अनुसार, इसका प्रभाव शादीशुदा जिंदगी में भी पड़ सकता है। जीवनसाथी के साथ अनबन या गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए कमरे में घुसते ही बेड का होना शुभ नहीं माना जाता है।

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बेडरूम से जुड़े वास्तु उपाय: मिलेगी सफलता और होगी तरक्की

1.वास्तु के अनुसार, बेडरूम में कभी भी पूजा-पाठ नहीं करना चाहिए। शयन कक्ष में भगवान की मूर्तियां या प्रतिमाओं को लगाना भी शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से वास्तु दोष होता है और इससे व्यक्ति को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

2. सोते समय पैर दक्षिण दिशा की ओर करके नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार, दक्षिण दिशा की ओर पांव करके सोने से व्यक्ति को धन हानि, करियर में असफलता जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। इसके अलावा वास्तु में पूर्व दिशा में भी पैर करके सोना निषेध माना जाता है।

3. बेडरूम में झूठे बर्तन रखकर नहीं सोना चाहिए और ना ही बेड पर बैठकर खाना चाहिए। वास्तु के अनुसार, ऐसा करने से वास्तु दोष होता है और व्यक्ति को बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


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