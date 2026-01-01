Vastu tips for 2026: धन लाभ और कर्ज से मुक्ति के लिए करें ये सरल उपाय

संक्षेप: ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में जीवन को सुखमय बनाने के लिए कई उपाय बताए गये हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल धन में बढ़ोतरी हो और कर्ज से मुक्त रहें, तो नए साल के मौके पर कुछ आसान उपाय आजमाने होंगे। ये उपाय आपको शुभ फल की प्राप्ति दिला सकते हैं।

नए साल यानी 2026 की शुरुआत हो चुकी है। हर कोई चाहता है कि नया साल सुखमय बीते, करियर में खूब तरक्की हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो। वैसे ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में जीवन को सुखमय बनाने के लिए कई उपाय बताए गये हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल धन में बढ़ोतरी हो और कर्ज से मुक्त रहें, तो नए साल के मौके पर कुछ आसान उपाय आजमाने होंगे। ये उपाय आपको शुभ फल की प्राप्ति दिला सकते हैं।

ज्योतिषियों की मानें, तो नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर या किसी शांत जगह पर दीपक जलाएं। कहा गया है कि घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रुके हुए काम बनने लगते हैं।

कर्ज मुक्ति के उपाय

- अगर किसी पर कर्ज है या आर्थिक दबाव है, तो हर गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें।

- साथ ही पीले फूल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करने से धन से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं।

- हर शनिवार को जरूरतमंद को काला तिल या कंबल दान करने से शनि की बाधा दूर होती है, जिससे कर्ज उतरने में मदद मिलती है।

- मंगलवार के दिन एक नारियल पर चमेली का तेल लगाकर उस पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। फिर इस नारियल को भगवान बजरंगबली को अर्पित करें। यह उपाय लगातार 5 मंगलवार तक करने से कर्ज की समस्याओं में राहत मिल सकती है।

- वास्तु के अनुसार, घर या दुकान की उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी व भगवान कुबेर की प्रतिमा रखनी चाहिए। हर दिन विधिवत पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और कर्ज से छुटकारा मिलता है।

- दक्षिण-पूर्व दिशा में दोष से कर्ज चुकाना मुश्किल होता है। इस दिशा में रसोई नहीं बनानी चाहिए। अग्नि, बिजली संबंधी उपकरण यहां रखने चाहिए।

- वास्तु की मानें, तो शनिवार को सुबह व शाम पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए।

- इसके साथ ही चौमुखी दीपक जलाना चाहिए और पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज कम होने लगता है।

धन लाभ के लिए

- घर की उत्तर दिशा को साफ और हल्का रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दिशा धन से जुड़ी मानी जाती है।

- यहां कूड़ा, टूटे बर्तन या बेकार सामान नहीं रखना चाहिए।

- तिजोरी या पैसे रखने की अलमारी उत्तर या पूर्व दिशा में रखने से धन बढ़ता है।

- माता लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें।

- साथ ही “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें।

- सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। माना जाता है कि इससे घर में बरकत आती है और आय के नए स्रोत खुलते हैं।

अन्य उपाय - नए साल पर केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सही आदतें भी जरूरी हैं।

- समय पर बिल भरना, कर्ज को धीरे-धीरे चुकाना और फिजूलखर्ची से बचना भी उतना ही जरूरी है।

- साथ ही साफ-सफाई, समय पर काम और ईमानदारी से किया गया प्रयास सफलता दिलाता है।