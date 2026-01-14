Vastu Tips: गेस्ट रूम में होने वाली इस गलती से घर में होते हैं कलेश, भूलकर भी ना करें ये चीजें

संक्षेप: वास्तु शास्त्र के नियमों की मानें तो अगर हमारा गेस्ट रूम सही नहीं होता है तो इस वजह से घर में कलेश हो सकते हैं। ऐसे में यहां से जुड़े कुछ नियम हमें जरूर पता होने चाहिए।

Guest Room Vastu Tips: घर के हर कमरे का वास्तु सही हो तो जिंदगी में मुश्किलें नहीं आती है। वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार अगर कुछ चीजों का पालन कर लिया जाए घर में हमेशा सुख-शांति बनी रहती है। आज बात करेंगे उस कमरे की जहां के डेकॉर और कम्फर्ट को ही ध्यान में रखा जाता है। हम बात कर रहे हैं गेस्ट रूम की। आम तौर पर लोग इसमें कम्फर्ट का ज्यादा ध्यान रखते हैं कि ताकि घर में आने वाले गेस्ट को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। हालांकि यहां पर कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से घर में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है। नीचे जानें गेस्ट रूम से जुड़े नियमों को...

गेस्ट रूम से जुड़े वास्तु टिप्स वास्तु के अनुसार गेस्ट रूम में सोने की व्यवस्था हमेशा दूसरे कमरों की ही तरह होनी चाहिए। साथ ही इस कमरे की दिशा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। शास्त्र के नियमों के अनुसार इस रूम को हमेशा पश्चिमी वायव्य कोण, वायव्य कोण, उत्तरी वायव्य कोण और उत्तरी ईशान कोण में ही बनाना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इस रूम को कभी भी पश्चिमी नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण, दक्षिणी नैऋत्य कोण, दक्षिणी और दक्षिणी आग्नेय कोण में नहीं बनवाना चाहिए। अगर इन दिशाओं में गेस्ट रूम होता है तो गेस्ट कभी भी सुकून से यहां नहीं रह पाएगा और वह घर में ज्यादा रह नहीं पाएगा। किसी ना किसी वजह के चलते वह वहां से चला जाएगा। ऐसा होना सही नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस घर में सुख-शांति खत्म होने लगती है और हमेशा कलेश होते रहते हैं।

रखें इन बातों का भी ध्यान गेस्ट रूम से जुड़े कुछ और टिप्स हैं जो काम लायक है। नियम के अनुसार इस रूम में बेड हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए ताकि सोने वाला का सिर दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर हो। साथ ही अगर कोई और भारी फर्नीचर है तो उसे दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स को हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा में रखना सही होता है। वहीं इस कमरे की दीवारों का रंग सफेद, पीला या फिर क्रीम रंग होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस रूम में बाथरूम का दरवाजा सीधे बिस्तर के सामने ना हो।