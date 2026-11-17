वास्तु टिप्स: घर में इन 5 जगहों पर ना रखें खाली बर्तन, होगी पैसों की तंगी
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुछ खास जगहों पर खाली बर्तन को रखने से बचना चाहिए। जानें ऐसी कौन सी 5 जगह हैं जहां खाली बर्तन रखने से घर की बरकत पर बुरा असर पड़ता है?
Vastu Tips for Wealth: घर के वास्तु को कई बार हम जाने-अनजाने में भी खराब कर देते हैं। जैसे कई बार पानी पीकर खाली गिलास कहीं भी रख देते हैं। या फिर खाली बर्तन चूल्हे पर रख देते हैं। ये चीजें काफी मामूली सी लगेंगी लेकिन धीरे-धीरे इनका असर हमारे घर के आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुछ जगहों पर खाली बर्तन भूलकर भी नहीं रखने चाहिए क्योंकि इनसे घर की बरकत रुकती है और ऐसे में पैसों की तंगी आने वाले समय में परेशान कर सकती है। जानें ऐसी कौन सी 5 जगहें हैं जहां पर खाली बर्तन कभी भी नहीं रखने चाहिए?
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में इन 5 जगहों पर खाली बर्तन ना रखें-
1. चूल्हे पर ना हो खाली बर्तन
नियम के हिसाब से घर के किचन में भी खाली बर्तन नहीं होना चाहिए। खासकर चूल्हे पर गलती से भी खाली बर्तन नहीं रखा होना चाहिए। चूल्हे पर रखा कोई भी खाली बर्तन बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि ये गलती करने से घर में धन-धान्य की कमी होने लगती है। किचन में खाली बर्तनों को हमेशा उलटा करके किसी एक जगह स्टोर करना चाहिए।
2. पूजा घर में ना रखें खाली बर्तन
वास्तु के नियम के हिसाब से घर के मंदिर में कोई भी बर्तन खाली नहीं होना चाहिए। कलश से लेकर भोग वाली कटोरी कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। अगर इनका इस्तेमाल नहीं है इसे उलटा यानी पट करके रख दें। पूजा के बाद आमतौर पर लोग बर्तन वहीं खाली छोड़ देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। नियम के अनुसार मंदिर में खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए।
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3. बेड के पास ना रखें खाली गिलास
अक्सर लोग बेड के पास पानी का गिलास रख देते हैं ताकि देर रात जब प्यास लगे तो पानी आसानी से पी लिया जाए। अब ऐसी स्थिति में खाली गिलास पास में ही रखा रह जता है। वास्तु के अनुसार बेड के आसपास या फिर सोने वाली जगह पर खाली बर्तन को रखना सही नहीं मानते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की पॉजिटिव एनर्जी बुरी तरह से प्रभावित होती है। ऐसे में बेड के पास खाली गिलास या फिर कोई भी बर्तन नहीं रखना चाहिए।
4. घर के मुख्यद्वार पर ना रखें खाली बर्तन
वास्तु में घर का मुख्यद्वार बहुत ही अहमियत रखता है। यहीं से घर में हर तरह की एनर्जी आती है। ऐसे में गलती से भी यहां पर कोई भी खाली बर्तन नहीं होना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में ग्रोथ नहीं होती है और हर चीज अटकने लगती है और घर की बरकत में बाधा आने लगती है। ऐसे में पैसों की तंगी वाली स्थिति धीरे-धीरे परेशान कर सकती है।
5. डाइनिंग टेबल पर ना रखें खाली बर्तन
वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग टेबल पर भी कभी खाली बर्तन नहीं रखने चाहिए। इसे अच्छी आदत भी नहीं माना जाता है और वास्तु के अनुसार ऐसा करने घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि रात में सोने से पहले डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ कर देना चाहिए और यहां से खाली बर्तन भी याद से हटा देने चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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