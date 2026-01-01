Hindustan Hindi News
Vastu Tips: शाम की पूजा के बाद आज जरूर करें ये काम, 2026 में दूर रहेगी बुरी नजर

New Year 2026 Vastu Tips: नए साल ने दस्तक दे दी है। आज शाम की पूजा के बाद घर में एक ऐसी चीज आप कर सकते हैं, जिससे साल भर बुरी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर शाम की पूजा के बाद आज क्या करना चाहिए?

Jan 01, 2026 09:57 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
New Year Upay: नए साल ने दस्तक दे दी है और हर कोई चाहता है कि उसके लिए अबसे सारी राह आसान हो जाए। हर किसी को नए साल से कोई ना कोई उम्मीद जरूर होती है। लोग अपने-अपने अंदाज में साल के पहले दिन को खास बनाते हैं। कोई घर में पूजा करता है तो कोई अपनों के साथ बाहर घूमने जाता है। तो कई लोग मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं नए साल के मौके पर अगर आप घर में हैं तो वास्तु के हिसाब से कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। नए साल पर शाम की पूजा के बाद घर में एक ऐसी चीज आप कर सकते हैं, जिससे साल भर बुरी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर शाम की पूजा के बाद आज क्या करना है?

आज शाम जरूर करें ये उपाय

नए साल के दिन घर पर शाम की पूजा के दौरान भगवान शिव और विष्णु जी को जरूर याद करें। आज दोनों का दिन है। बता दें कि साल के पहले दिन ही प्रदोष व्रत है जोकि भगवान शिव को समर्पित है। शाम में इनकी पूजा करने के बाद पूरे घर की नजर उतार दें। वास्तु के नियम के अनुसार आज के दिन अगर आप घर की नजर उतारेंगे तो पूरे साल बुरी नजर बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर की नजर उतारने के लिए आसानी से मिल जाने वाली चीजों की ही जरूरत पड़ती है। पीली सरसों, कपूर, तेजपत्ता और धूप कोन को जलाकर संकप्ल लें कि आप अपने घर की पॉजिविटी के लिए ये सब कर रहे हैं। पूजा घर में ही इसे जलाएं और इसके बाद बारी-बारी से घर के हर कमरे में इसकी धूप दिखाएं। नजर उतारने के बाद जली हुई चीजों को घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल आएं। शास्त्र के हिसाब से इस उपाय से बुरी से बुरी नजर उतर जाती है। अगर किसी व्यक्ति की नजर उतारनी है तो आप इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें। जिसकी नजर उतारनी है, उसके सिर के ऊपर इसे सात बार वार दें।

घर के बाहर जरूर रखें ये चीज

इसके अलावा आप शास्त्र के हिसाब से कुछ और उपाय भी नए साल के दिन कर सकते हैं। आज नहाने के बाद एक बोल में पानी भरकर घर के मेनडोर पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से पानी की एनर्जी घर में हमेशा अच्छी वाइब लेकर आती है और घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसके अलावा घर के मेन डोर के ऊपर लोहे की बनी हुई घोड़े की नाल को टांग दें। इस उपाय से भी घर से सारी बुरी एनर्जी बाहर चली जाती है।

