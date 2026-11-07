Diwali 2026: दीया जलाते हुए कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? जानें सही दिशा
Diya Mantra and Right Direction : वास्तु मान्यता है कि सही दिशा और मंत्र के साथ दीया जलाया जाए तो घर में सुख-समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। जानें दीया जलाने का सही मंत्र क्या है?
Diya Jalate Time Mantra : दिवाली की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। घर में साफ-सफाई से लेकर डेकॉर और पूजा-पाठ तक हर एक चीज काफी मायने रखती है। दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना के साथ ही घर के हर एक कोने को दिए से सजाया जाता है। मान्यता है कि इससे घर में खुशहाली और सुख-समृद्धि आती है। इस दिन किए गए कई उपाय जिंदगी को रोशनी से भर देते हैं। वहीं अगर दीयों को जलाते समय आप एक खास मंत्र बोलेंगे तो इस दिन घर में अलग ही रौनक और पॉजिटिविटी महसूस होगी। माना जाता है कि इस मंत्र के बोलने से दिए को जलाने का महत्व और भी ज्यादा खास हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि दीए को जलाते समय कौन सा मंत्र पढ़ा जाए और दीए को जलाने की सही दिशा और तरीका क्या है?
दिए को जलाते वक्त कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए?
आमतौर पर लोग दीए को जलाकर घर के हर कोने में उस रख देते हैं। अगर आप एक मंत्र के साथ दीयों को जलाना शुरू करेंगे तो इससे घर में अलग ही पॉजिटिविटी आएगी। दिवाली की शाम पूजा घर में दीया जलाने की शुरुआत में ही आप एक मंत्र को बोल सकते हैं। नीचे दिए गए मंत्र का मतलब है कि आपकी पवित्र ज्योति हमारी जिंदगी में शुभता लेकर आए। घर में सुख-शांति के साथ-साथ अच्छी सेहत और धन संपत्ति लेकर आइए। हमारे से मन से खराब विचार दूर हो जाए और जिंदगी में खुशहाली आए।
शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसंपदा।
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते॥
दिवाली पर दिया जलाने का सही तरीका क्या है?
1. वास्तु अनुसार दिवाली पर मिट्टी के दीए जलाना ही शुभ होता है। इस बात का ध्यान रखें कि दीए को जस का तस इस्तेमाल ना करें। इसे कुछ घंटे पहले थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोकर रखें और फिर सुखा दें। इससे दिए देर तक और अच्छे से जलेंगे।
2. पूजा के लिए दिए में शुद्ध देसी घी ही डालें। घर के बाकी हिस्सों में दीया रखने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। आप चाहे तो तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
3. दीए की बाती के लिए रूई का ही इस्तेमाल करें। दीए में बाती लगाने से पहले उसे कुछ देर के लिए तेल में भिगाकर रखें। साथ ही ध्यान रहे कि दीए में लंबी बाती का इस्तेमाल करना ही सही होगा।
4. वास्तु मान्यता है कि दीए को कभी भी सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। आप नियम के अनुसार दीए के नीचे फूल की पंखुड़ियां या फिर कुछ चावल रखेंगे तो ये शुभ होगा। पूजा के मेन दीए के लिए आप छोटी-छोटी थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दीया जलाने की सही दिशा क्या है?
वास्तु शास्त्र के हिसाब से दीए को इस हिसाब से रखें कि उसकी लौ हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही हो। वास्तु में इसे शुभ मानते हैं। माना जाता है कि सही तरीके से जलाए गए दीए से घर में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही इस दिशा को हेल्थ से भी जोड़कर देखते हैं। दीवाली पर दिए की लौ को दक्षिण दिशा की ओर करने से बचें। वास्तु के अनुसार दीए को जलाते समय इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। साथ ही कोशिश करें कि दीया हमेशा सुरक्षित जगह पर ही हो ताकि पर्दे वगैरह ना जलें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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