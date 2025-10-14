Hindustan Hindi News
Diwali Vastu Tips: वास्तु के अनुसार दिवाली के दिन खरीदें ये 5 चीजें, मां लक्ष्मी का घर पर होगा स्थाई वास

Diwali ke din kya kharide: दिवाली के दिन कुछ चीजों को खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, जबकि कुछ चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। जानें वास्तु के अनुसार, दिवाली के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 04:29 PM
Diwali par kya kharidna chahiye: हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को दिवाली या दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दीवाली 20 अक्तूबर को है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है। वास्तु के अनुसार दिवाली के दिन कुछ चीजों को खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि दिवाली के दिन पांच चीजों की खरीदारी करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका घर पर स्थाई वास होता है। जानें वास्तु के अनुसार, दिवाली के दिन क्या खरीदना चाहिए।

दिवाली पर क्या खरीदना चाहिए-

1. चांदी की वस्तुएं- वास्तु के अनुसार, दिवाली पर चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन आप चांदी के सिक्के, बर्तन व ज्वैलरी की खरीदारी कर सकते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। दिवाली पूजन में चांदी का सिक्का शामिल करना अत्यंत शुभ माना गया है।

2. दीये- दिवाली रोशनी का पर्व है। इस दिन शाम को तेल के दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस मिट्टी के दीये खरीदने से मां लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है और नकारात्मक दूर होती है।

3. झाड़ू- वास्तु के अनुसार, दिवाली के दिन झाड़ू को खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है।

4. गोमती चक्र: वास्तु के अनुसार, दीवाली के दिन गोमती चक्र खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि बुरी नजर से बचने के लिए गोमती चक्र को घर या ऑफिस में रखा जा सकता है। यह सफलता व शुभता का प्रतीक माना गया है।

5. लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति या प्रतिमा: वास्तु के अनुसार, दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति या प्रतिमा खरीदना अत्यंत शुभ होता है। दिवाली के दिन शाम को प्रदोष काल में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
