Diwali Vastu Tips: वास्तु के अनुसार दिवाली के दिन खरीदें ये 5 चीजें, मां लक्ष्मी का घर पर होगा स्थाई वास

Diwali ke din kya kharide: दिवाली के दिन कुछ चीजों को खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, जबकि कुछ चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। जानें वास्तु के अनुसार, दिवाली के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं।

Diwali par kya kharidna chahiye: हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को दिवाली या दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दीवाली 20 अक्तूबर को है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है। वास्तु के अनुसार दिवाली के दिन कुछ चीजों को खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि दिवाली के दिन पांच चीजों की खरीदारी करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका घर पर स्थाई वास होता है। जानें वास्तु के अनुसार, दिवाली के दिन क्या खरीदना चाहिए।

दिवाली पर क्या खरीदना चाहिए- 1. चांदी की वस्तुएं- वास्तु के अनुसार, दिवाली पर चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन आप चांदी के सिक्के, बर्तन व ज्वैलरी की खरीदारी कर सकते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। दिवाली पूजन में चांदी का सिक्का शामिल करना अत्यंत शुभ माना गया है।

2. दीये- दिवाली रोशनी का पर्व है। इस दिन शाम को तेल के दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस मिट्टी के दीये खरीदने से मां लक्ष्मी का घर पर आगमन होता है और नकारात्मक दूर होती है।

3. झाड़ू- वास्तु के अनुसार, दिवाली के दिन झाड़ू को खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है।

4. गोमती चक्र: वास्तु के अनुसार, दीवाली के दिन गोमती चक्र खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि बुरी नजर से बचने के लिए गोमती चक्र को घर या ऑफिस में रखा जा सकता है। यह सफलता व शुभता का प्रतीक माना गया है।

5. लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति या प्रतिमा: वास्तु के अनुसार, दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति या प्रतिमा खरीदना अत्यंत शुभ होता है। दिवाली के दिन शाम को प्रदोष काल में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है।