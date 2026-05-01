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Vastu Tips: घर के अगल-बगल हैं ऊंची-ऊंची बिल्डिंग? वास्तु दोष से होगा नुकसान, इन 6 टिप्स से मिलेगा लाभ

May 01, 2026 09:42 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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क्या आपके घर के अगल-बगल वाली बिल्डिंग बड़ी है? इस वजह से ठीक से धूप नहीं आती और ना ही हवा आती है? वास्तु के अनुसार ऐसे घरों की एनर्जी ब्लॉक होने लगती है और इससे वास्तु दोष लगता है। 

Vastu Tips: घर के अगल-बगल हैं ऊंची-ऊंची बिल्डिंग? वास्तु दोष से होगा नुकसान, इन 6 टिप्स से मिलेगा लाभ

क्या आपका घर दो ऊंची बिल्डिंग के बीचों बीच बना हुआ है? आप इस वजह से परेशान हैं कि घर में सही से धूप और हवा का आगमन नहीं हो रहा है? बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे घरों में पॉजिटिव एनर्जी सही से नहीं आ पाती है। शास्त्र की दुनिया में इसे एनर्जी ब्लॉकेज कहा जाता है। एनर्जी के ब्लॉक होते ही घर में वास्तु दोष लगता है। ऐसे में इसके कई नुकसान भी होते हैं जिसका असर हमारे करियर से लेकर रिश्तों पर भी पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि इससे क्या नुकसान होते हैं और इससे बचने के क्या-क्या उपाय हैं?

क्या होते हैं नुकसान

अगर आपका घर भी ऐसा ही है तो कुछ नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं। दरअसल सूरज की रोशनी और हवा का सही आगमन ना हो पाने की वजह से कई बार ऐसे घरों में एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। अब ऐसे में इसका सीधा-सीधा असर हमारे घर और हम पर पड़ता है। साथ ही इसकी वजह से घर में वास्तु दोष लग जाता है। यही से हर काम में रुकावट आने लगती है। एक के बाद एक दिक्कत आने शुरू हो जाते हैं और करियर से लेकर बिजनेस लगभग हर चीज में नुकसान होने लगता है। वास्तु दोष लगे घर में लोगों को बैचेनी होती है। साथ ही यहां की एनर्जी इस तरह से ब्लॉक होती है कि रिश्तों में भी खटास आने लगता है।

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ऐसे दूर करें वास्तु दोष

अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कुछ आसान से उपाय के जरिए इसे दूर किया जा सकता है। आप अपने घर के मेनडोर पर पीले रंग का बल्ब लगा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की एनर्जी बैलेंस होती है। इसके अलावा आप अपने घर में विंड चाइम लगा सकते हैं। इससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। साथ ही इसकी मौजूदगी से घर में सुख-शांति आती है और वास्तु दोष भी दूर होता है। वास्तु के अनुसार अगर आप घर के बाहर या बालकनी में चिड़ियों के लिए दाना-पानी रखते हैं तो इससे घर में बरकत आती है।

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वास्तु दोष दूर करने के लिए करें सजावट

वास्तु शास्त्र के अनुसार आप घर की सजावट करके भी वास्तु दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कोशिश करें कि मेनडोर के पास गणेश जी की मूर्ति रख दें। वहीं आप कमरों में हल्के रंग का इस्तेमाल करके भी इसका प्रभाव कम सकते हैं। वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से आप घर में मनी प्लांट, शमी का पौधा और तुलसी का पौधा रख सकते हैं। इन पौधों में वास्तु दोष के प्रभाव को कम करने की ताकत होती है।

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डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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