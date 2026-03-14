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Vastu Shastra: घर की बालकनी बनाने से लेकर उसे सजाने के लिए इन 5 नियमों का रखें विशेष ध्यान

Mar 14, 2026 10:47 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Vastu Tips for Balcony: वास्तु शास्त्र के अनुसार बालकनी का स्थान, दिशा, छत और सज्जा गलत होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे स्वास्थ्य, धन और पारिवारिक सुख पर असर पड़ता है।

Vastu Shastra: घर की बालकनी बनाने से लेकर उसे सजाने के लिए इन 5 नियमों का रखें विशेष ध्यान

घर में बालकनी ना केवल प्राकृतिक रोशनी और हवा का स्रोत होती है, बल्कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह घर की ऊर्जा को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। सही दिशा, सही ऊंचाई और सही सजावट से बालकनी घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है, जबकि गलतियां वास्तु दोष पैदा कर सकती हैं। बालकनी बनवाते समय और उसे सजाते समय वास्तु के कुछ बुनियादी नियमों का पालन करने से घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं बालकनी से जुड़े प्रमुख वास्तु नियम।

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बालकनी की सबसे शुभ दिशा

वास्तु शास्त्र में बालकनी के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) मानी गई है। ये तीनों दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य, धन और सुख का प्रतीक हैं। बालकनी का मुख उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए, ताकि सुबह की सूर्य किरणें और ताजी हवा बिना किसी बाधा के घर में प्रवेश कर सकें।

ईशान कोण में बालकनी होने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर बालकनी इन दिशाओं में नहीं बन पाई है, तो कांच के दरवाजे या पारदर्शी बैलकनी रेलिंग से इसे हल्का और खुला रखें।

इन दिशाओं में बालकनी नहीं बनवानी चाहिए

दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा में बालकनी बनवाना वास्तु में अशुभ माना जाता है। इन दिशाओं में बालकनी होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ सकता है, जिससे परिवार में तनाव, आर्थिक रुकावट या स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं।

अगर पहले से ही बालकनी दक्षिण-पश्चिम में है, तो उसे कांच के दरवाजे या पारदर्शी शीट से बंद कर दें। मुख्य द्वार के ठीक सामने बालकनी या बरामदा भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो मुख्य द्वार पर पर्दा या स्क्रीन लगाकर वास्तु दोष को कम किया जा सकता है।

बालकनी की छत और ढलान का नियम

बालकनी की छत मुख्य भवन की छत से नीची होनी चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है और वास्तु दोष नहीं बनता है। छत में हल्का ढलाव उत्तर-पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, ताकि पानी का बहाव इसी दिशा में हो।

यह नियम पानी तत्व (ईशान कोण) को मजबूत करता है और घर में स्वास्थ्य एवं धन की वृद्धि करता है। बालकनी की छत पर भारी सामान या ज्यादा पौधे न रखें, इससे ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है।

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बालकनी में पौधे और फर्नीचर की सही व्यवस्था

बालकनी में छोटे गमलों वाले हल्के पौधे लगाना शुभ है। लटकने वाले या दीवार पर फैलने वाले पौधे ना लगाएं, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। उत्तर-पूर्व दिशा में चीनी मिट्टी या कांच के छोटे गमले में पानी वाले पौधे, जैसे मनी प्लांट लगाना विशेष रूप से लाभकारी है।

फर्नीचर (कुर्सी, टेबल, झूला) को दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें ताकि बैठने वाले का मुख पूर्व या उत्तर की ओर रहे। बालकनी में बहुत भारी सामान, पुराना फर्नीचर या कबाड़ न रखें। इससे ऊर्जा रुक जाती है और नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है।

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बालकनी में झूला और अन्य सजावट के नियम

आजकल बालकनी में झूला लगाना आम है। वास्तु के अनुसार, झूला दक्षिण दिशा में लगाना सबसे शुभ है। इससे ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। कुर्सियां या बैठने का सामान दक्षिण-पश्चिम कोने में रखें।

बालकनी की सजावट में हल्के रंगों का प्रयोग करें। उत्तर-पूर्व में हल्के पर्दे या पारदर्शी शीट लगाएं। बालकनी में हमेशा साफ-सफाई रखें और नियमित रूप से पानी छिड़कें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और परिवार सुखी-समृद्ध रहता है।

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बालकनी घर का वह हिस्सा है, जो बाहर की दुनिया से जुड़ता है। वास्तु नियमों का पालन करने से यह हिस्सा नकारात्मकता रोकने वाला और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला बन जाता है। इन सरल नियमों को अपनाकर आप अपने घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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