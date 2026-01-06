Vastu Tips: घर में इस दिन ना लगाएं तुलसी का पौधा, जान लें इसे रखने की सही दिशा

संक्षेप: Vastu Tips related to Tulsi: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। हालांकि बहुत लोगों को इससे जुड़ा वास्तु नियम नहीं मालूम होता है। नीचे जानें इससे जुड़े नियमों के बारे में…

Vastu Tips for Tulsi: वास्तु शास्त्र में कई तरह के पेड़-पौधों का महत्व बताया गया है। तुलसी का पौधा भी इन्हीं में से एक है। मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में रखने से अच्छी एनर्जी आती है। हालांक इसे लगाने की विधि से लेकर इसे संभालने के सही तरीके को लेकर लोग कन्फ्यूज ज्यादा होते हैं। तो चलिए वास्तु के नियम के हिसाब से जानते हैं कि आखिर तुलसी से जुड़े वास्तु के क्या-क्या नियम हैं? नीचे विस्तार से जानें कि तुलसी के पौधे को घर में किस दिन लगाना चाहिए और इसे किस दिशा में रखना चाहिए?

इस दिन लगाएं तुलसी का पौधा मान्यता के अनुसार तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है। वहीं भगवान विष्णु को भी ये बेहद ही प्रिय है। ऐसे में इसे हमेशा गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन ही घर में लगाना चाहिए। दरअसल गुरुवार का संबंध भगवान विष्णु से है तो वहीं मां लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन की जाती है। अगर महीने की बात की जाए तो इसे अगर कार्तिक के महीने में लगाया जाए तो ये और भी अच्छा माना जाता है। वहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रविवार, सोमवार और बुधवार के दिन इस पौधे को नहीं लगाना चाहिए।

इस दिशा में लगाएं तुलसी का पौधा अब रही बात कि तुलसी को किस दिशा में लगाया जाए तो इसे लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर इस दिशा में तुलसी का पौधा रखा जाता है तो घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है। बाकी किसी और दिशा में इसे रखने से बचें। अगर जगह की कमी है तो आप इसे उत्तर दिशा में रख सकते हैं लेकिन किसी और दिशा में इसे रखने की गलती ना करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस पौधे को घर में लाने के बाद नियमित रूप से इसकी पूजा करें। हो सके शाम में रोज एक दीया इसके सामने जलाएं। ऐसा करने से घर का वास्तु सही रहता है।