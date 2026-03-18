Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Vastu Shastra: चैत्र नवरात्रि से पहले घर से हटा दें ये 5 चीजें, दूर होगी नेगेटिविटी नहीं रुकेगी आपकी तरक्की

Mar 18, 2026 04:38 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

चैत्र नवरात्रि 2026 से पहले वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटी मूर्तियां, बंद घड़ियां, टूटे बर्तन, कबाड़ सामान और सूखे पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और तरक्की रोकते हैं। नवरात्रि से पहले सफाई और इन वस्तुओं को हटाने से नेगेटिविटी दूर होती है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है।

Vastu Shastra: चैत्र नवरात्रि से पहले घर से हटा दें ये 5 चीजें, दूर होगी नेगेटिविटी नहीं रुकेगी आपकी तरक्की

चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है। यह नौ दिन मां दुर्गा की उपासना के लिए विशेष माने जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, नवरात्रि से पहले घर की सफाई और व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। घर में नकारात्मक ऊर्जा या अशुभ वस्तुओं का होना मां की कृपा में बाधा डाल सकता है और जीवन में तरक्की रुक सकती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कुछ चीजों को हटा देना चाहिए। आइए जानते हैं उन 5 मुख्य चीजों के बारे में जिन्हें घर से निकालना शुभ माना जाता है।

टूटी-फूटी मूर्तियां और धार्मिक वस्तुएं

घर के मंदिर में यदि देवी-देवताओं की टूटी मूर्तियां, फटी तस्वीरें या खराब पूजा सामग्री रखी है, तो इन्हें तुरंत हटा दें। वास्तु में ऐसी वस्तुओं को रखना अशुभ माना जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं और पूजा का फल कम कर सकती हैं। इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या मंदिर में दान कर दें।

बंद या खराब घड़ियां

घर में बंद पड़ी या खराब घड़ियां रखना वास्तु में ठहराव और रुकावट का संकेत माना जाता है। यह जीवन में प्रगति को रोक सकती है। नवरात्रि से पहले ऐसी घड़ियों को ठीक करा लें या घर से निकाल दें। समय का प्रवाह सुचारू रखने के लिए घर में चलती घड़ी रखना शुभ होता है।

टूटे बर्तन और खराब रसोई सामान

रसोई में टूटे बर्तन, दरार वाले कप, प्लेट या बेकार हो चुका सामान रखना अशुभ है। यह घर में झगड़े और आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। नवरात्रि से पहले इन्हें बाहर निकाल दें। रसोई को साफ और व्यवस्थित रखें, ताकि मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे।

ये भी पढ़ें:नवरात्रि में पूजा के बाद क्षमा याचना मंत्र क्यों पढ़ते हैं? क्या है इसका महत्व

बेकार और जमा कबाड़ का सामान

घर में लंबे समय से जमा बेकार सामान, पुराने कपड़े, टूटे फर्नीचर या कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा का भंडार होते हैं। यह घर में रुकावटें और नेगेटिविटी बढ़ाता है। नवरात्रि से पहले घर की अच्छी सफाई करें और ऐसे सामान को दान या बाहर निकाल दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं।

ये भी पढ़ें:Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में माता रानी को गलती से ना चढ़ाएं ये 3 चीज

सूखे या मुरझाए पौधे

घर में सूखे, मुरझाए या मरे हुए पौधे रखना वास्तु में बहुत अशुभ माना जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं और घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। नवरात्रि से पहले इन्हें हटा दें और उनकी जगह हरे-भरे, फूल वाले पौधे लगाएं। तुलसी का पौधा विशेष रूप से रखना शुभ होता है।

ये भी पढ़ें:Hindu New Year: 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि के साथ शुरू हो जाएगा हिंदू नववर्ष

नवरात्रि से पहले घर को पूरी तरह साफ-सुथरा और सकारात्मक बनाना मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का पहला कदम है। इन 5 चीजों को हटाकर आप घर में नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोल सकते हैं। मां की कृपा से आपका जीवन सुखमय और सफल हो।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Shastra Chaitra Navratri अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने