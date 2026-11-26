घर की सीढ़ियों के नीचे बनवा रहे हैं स्टोर रूम? वास्तु अनुसार ना करें 5 गलतियां
क्या आप घर में स्टोर रूम बनवा रहे हैं वो भी सीढ़ियो के नीचे? वास्तु अनुसार यहां पर अगर कुछ चीजों का ध्यान ना दिया जाए घर में नेगेटिविटी छा सकती है। पढ़ें कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में।
घर में कोई खाली जगह हो और उसका इस्तेमाल सही से करना है तो वास्तु के नियमों को भी एक बार देख लेना चाहिए। खासकर घर की सीढ़ियों के नीचे वाले हिस्से में अक्सर लोग स्टोर रूम बनवा लेते हैं या फिर इस जगह का इस्तेमाल अपने तरीके से करते हैं। हालांकि स्टोर रूम घर में हो तो ज्यादा जरूरत में ना आने वाली चीजों को यहां पर आसानी से रखा जा सकता है और घर में क्लीन दिखता है। लेकिन क्या वास्तु के अनुसार सीढ़िओं के नीचे स्टोर रूम का होना सही है या गलत? अगर आपके घर की सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम बनवाने वाले हैं तो जानें यहां पर किन गलतियों को करने से बचना है?
घर की सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम बनवा रहे हैं तो ना करें ये गलतियां-
1. अगर आपके घर की सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम है या आप बनवाने की सोच रहे हैं तो भूलकर भी वहां टूटा-फूटा सामान ना रखें। यहां पर अगर आप कबाड़ रखने लगेंगे तो वास्तु नियम के हिसाब से घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगेंगी और इससे कई कामों में बाधाएं आएंगी। तो ऐसे में कोशिश यहीं करें कि स्टोर रूम के अंदर सिर्फ काम की और सही चीजों को ही रखा जाए। साथ ही समय-समय पर यहां की सफाई भी करते रहें।
2. कई बार लोग जगह होने के चक्कर में सीढियों के नीचे जूते का रैक रख देते हैं। इसके अलावा कई लोग यहां पर साफ-सफाई से जुड़ी चीजों को भी रखते हैं। वास्तु नियम के अनुसार ये सही तरीका नहीं माना जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में फालतू के खर्चे बढ़ने लगते हैं। साथ ही घर के सदस्यों के बीच तनाव भी बढ़ता है। ऐसे में कोशिश यही करें कि इन चीजों को सही जगह पर रखें।
3. सीढियों के नीचे आमतौर पर अंधेरा ही रहता है। कम रोशनी और हवा ना आने के चक्कर में यहां की एनर्जी वैसे ही डल सी लगती है। इस जगह एक लाइट जरूर जलाएं। इसके अलावा नियमित रूप से यहां की सफाई भी करते रहें। अगर सीढ़ियों के नीचे गंदगी रहने लगे तो घर में नेगेटिव एनर्जी स्टक रहने लगती है।
4. इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि स्टोर रूम में आप पूजा-पाठ से जुड़ा कोई भी सामान ना रखें। इसे सही नहीं माना जाता है। दरअसल सीढ़ियों पर आने-जाने से पैरों का दवाब उस हिस्से पर पड़ता है। अब ऐसे में यहां पर भगवान की पूजा से जुड़ी चीजों को रखना सही नहीं है।
5. कई बार लोग स्टोर रूम में चीजों को जैसे तैसे रख देते हैं। वास्तु नियम के अनुसार यहां की चीजों को बहुत ही व्यस्थित तरीके से रखने की जरूरत है। लोहे का भारी सामान हो या फिर कोई भी नुकीली चीज इन्हें इस तरीके से रखें कि रूम खराब भी ना लगे और किसी को गलती से इन चीजों से चोट ना लगे। कुल मिलाकर घर की सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम बनवाना पूरी से गलत नहीं है। अगर स्पेस की दिक्कत है तो आप यहां स्टोर रूम बनवा सकते हैं लेकिन इन चीजों का खास ध्यान जरूर रखें।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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