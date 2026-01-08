Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़vastu tips avoid these 3 mistakes at night
Vastu Tips: सोते वक्त ना करें ये 3 गलतियां, सिरहाने पर जरूर रखें ये चीज

Vastu Tips: सोते वक्त ना करें ये 3 गलतियां, सिरहाने पर जरूर रखें ये चीज

संक्षेप:

अगर सोने से पहले आपने वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों का पालन कर लिया तो आपके आसपास नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो नीचे विस्तार से जानें कि सोते वक्त कौन सी गलतियां हमें नहीं करना चाहिए? साथ ही जानें कि सोते समय हमें साथ में क्या लेकर सोना चाहिए?

Jan 08, 2026 10:10 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Easy Vastu Tips in Hindi: Vastu Tips for Sleeping: वास्तु शास्त्र का नाम सुनकर कई लोग को लगता है कि काम बढ़ने वाला है। हालांकि अगर इस चीज पर यकीन किया जाए तो जिंदगी आसान बन सकती है। दरअसल इसके कुछ नियमों का पालन करके हम अपने आसपास की एनर्जी को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अगर घर का और हमारे आसपास का वास्तु सही हुआ तो इसका असर हमारी जिंदगी पर साफ तौर पर पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शास्त्र में हमारे सोने के तरीके से जुड़े भी कई टिप्स हैं, जिसकी मदद से हमारी नींद प्रभावित नहीं होगी और आसपास की एनर्जी भी सही रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि सोते वक्त हमें किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इस दौरान अपने पास कौन सी चीजें रखनी चाहिए?

सोते वक्त ना करें ये काम

वास्तु शास्त्र में कुछ नियम हमारे सोने के ढ़ग को लेकर भी हैं। अगर वास्तु के इन नियमों का पालन कर लिया जाए तो इसके कई लाभ मिल सकते हैं। शास्त्र के अनुसार हमें कभी कमरे के दरवाजे की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। कभी भी अपने पास सोते वक्त लेदर से बनी चीज नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी सोते समय अपने आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। अगर आप फोन भी रख रहे हैं तो उसे थोड़ी सी दूर ही रखने की कोशिश करें। एक एडिशनल चीज भी है जो आपको ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है। सोते वक्त मन में कभी भी नेगेटिव सोच ना लाएं। इससे ना सिर्फ मन खराब होता है बल्कि आपके आसपास की एनर्जी भी खराब होती है।

सिरहाने पर जरूर रखें ये चीज

वास्तु के अनुसार सोते वक्त सिरहाने पर एक चीज जरूर रखनी चाहिए। आप चाहे तो एक छोटा सा हनुमान चालीसा अपने सिरहाने रख सकते हैं। कोशिश करें कि सोने से पहले एक बार इसका पाठ जरूर कर लिया जाए। अगर आप सिरहाने इसे रखेंगे तो बुरे सपने नहीं आएंगे। साथ ही ये आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचाएगा। इसके अलावा आप सिरहाने पर एक मोर पंख भी रख सकते हैं। इसकी मदद से आपके मन में सोते वक्त बुरे ख्याल नहीं आएंगे और नींद अच्छी आएगी। वास्तु के अनुसार सोते वक्त कभी भी पास में पानी की बोतल नहीं रखनी चाहिए। आप चाहे तो तकिए के नीचे एक हरी इलायची भी रख सकते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
