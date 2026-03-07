Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Vastu Tips: छत ढलवाने के लिए कौन सा दिन होता है शुभ, जानें घर निर्माण से जुड़े वास्तु नियम

Mar 07, 2026 12:35 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

vastu tips: मान्यता है कि अगर वास्तु के नियमों का ख्याल नहीं रखा जाए, तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और आर्थिक तंगी, जीवन में समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि छत की ढलाई किस दिन करना चाहिए और किस दिन नहीं।

Vastu Tips: छत ढलवाने के लिए कौन सा दिन होता है शुभ, जानें घर निर्माण से जुड़े वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर घर का निर्माण उचित दिशा और जगह पर बना हो, तो वहां हमेशा सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। साथ घर निर्माण करते समय शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अशुभ समय पर घर का निर्णाम नहीं करवाना चाहिए। इसलिए घर बनवाते समय रसोई, शौचालय, शयन कक्ष आदि की भूमि, दिशा और स्थान से जुड़े वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि अगर वास्तु के नियमों का ख्याल नहीं रखा जाए, तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और आर्थिक तंगी, जीवन में समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि छत की ढलाई किस दिन करना चाहिए और किस दिन नहीं।

छत की ढलाई के लिए शुभ दिन
वास्तु के मुताबिक मंगलवार को छत ढलवाना या छत संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे लंबे समय तक परेशानी रहती है। इसके अलावा भूलकर भी पितृपक्ष में नए घर की छत की ढलाई न करें। इससे पितृ नाराज हो सकते हैं और घर में पितृदोष लग सकता है। वहीं रविवार, गुरुवार या शुक्रवार छत ढलवाने के लिए सबसे शुभ दिन है। वहीं, रविवार को घर या व्यापारिक प्रतिष्ठान पर किवाड़ लगाना ठीक नहीं होता।

नींव से जुड़े वास्तु नियम
वास्तु के मुताबिक नींव की खुदाई और भूमि पूजन ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा से ही कराना चाहिए। इसी दिशा को सबसे सकारात्मक और अच्छा माना जाता है। ईशान कोण सुख-समृद्धि की दिशा होती है। ऐसे में इसी दिशा से अपने मकान की नींव रखवानी चाहिए।

नई चीजें लगवाएं
वास्तु के मुताबिक अगर आप घर का निर्माण करा रहे हैं, तो ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा आदि चीजें नई लगवानी चाहिए। कुछ जातक अपने मकान में पुरानी लकड़ी, लोहा आदि लगवा लेते हैं। इसे वास्तु अनुसार सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से संपत्ति का नाश हो सकता है। अगर आप पुराने मकान की चीजें नए मकान में लगाते हैं तो इससे वहां अशांति बनी रह सकती है।

ध्यान रखें ये बातें
वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर घर का निर्माण एक बार शुरू हो जाए तो उसे बीच में नहीं रोकना चाहिए। ऐसा करने से उस पूरे स्थान पर राहु का वास हो सकता है। मान्यता है की बीच में लंबे समय तक कार्य रोकने से धन का नाश हो सकता है। ऐसे में एक बार में पूरा घर बनवाना सही माना जाता है।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: बेड के आसपास या नीचे इन चीजों को रखने की ना करें भूल
ये भी पढ़ें:Vastu Tips: शुक्रवार के दिन ना खरीदें यह 1 चीज, मां लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज
ये भी पढ़ें:चैत्र नवरात्रि से पहले घर से पहले हटा दें ये चीजें, मां दुर्गा हो जाती हैं नाराज

अन्य चीजों के लिए उचित दिशा
-वास्तु के मुताबिक मकान का मेनगेट सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए।
- आपके घर का ढलान पूर्व, उत्तर या पूर्व-उत्तर (ईशान कोण) की और होना शुभ माना गया है।
- पश्चिम दिशा में आपका रसोईघर या टॉयलेट में होना चाहिए। रसोईघर और टॉयलेट पास- पास न हो, इसका भी ध्यान रखें।
- उत्तर दिशा में घर के सबसे ज्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकॉनी व वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होना चाहिए। यदि मेनगेट इस दिशा में है और अति उत्तम।
- उत्तर-पश्चिम दिशा यानी वायव्य दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला आदि होना चाहिए।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Vastu Tips
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने