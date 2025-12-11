Vastu Tips: तुरंत छोड़ दें ये 8 बुरी आदतें, वरना आ सकती है जीवन में गरीबी और कुंडली में ग्रह दोष

संक्षेप: Bad Habits: वास्तु एक्सपर्ट ऐसी 8 आदतों के बारे में बताते हैं, जो हमारी कुंडली में गंभीर ग्रह दोष पैदा कर सकती हैं और जीवन में लगातार परेशानियों का कारण बन सकती हैं। अगर आप सफलता पाने में बार-बार असफल हो रहे हैं, तो तुरंत अपनी इन आदतों पर ध्यान दें।

Kis Adat Se Grah Kharab Hota Hai: अक्सर हम अपनी रोजाना की आदतों को छोटा या महत्वहीन मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के जानकार मानते हैं कि ये आदतें ही हमारे भाग्य की दिशा तय करती हैं। वास्तु एक्सपर्ट ऐसी 8 आदतों के बारे में बताते हैं, जो हमारी कुंडली में गंभीर ग्रह दोष पैदा कर सकती हैं और जीवन में लगातार परेशानियों का कारण बन सकती हैं।

वास्तु एक्सपर्ट का कहना है कि सिर्फ कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति ही नहीं, बल्कि हमारा आचरण और व्यवहार भी ग्रहों को कमजोर या मजबूत करता है। अगर आप सफलता पाने में बार-बार असफल हो रहे हैं, तो तुरंत अपनी इन आदतों पर ध्यान दें।

1. देर से सोना और उठना (सूर्य दोष): वास्तु एक्सपर्ट के अनुसार, जो लोग रोजाना देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होने लगती है। सूर्य को मजबूत रखने के लिए सूर्योदय से पहले उठने की सलाह दी जाती है। साथ ही, पिता या कार्यस्थल पर अपने सीनियर का अपमान करने से भी सूर्य दोष बढ़ता है।

2. ईर्ष्या की भावना (राहु दोष): दूसरों की तरक्की से जलन महसूस करना और उनकी सफलता में रुकावट डालने की सोचना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यह आदत राहु दोष को जन्म देती है, जिसके कारण बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और जीवन में बार-बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है।

3. शराब का सेवन और गरीबों को सताना (शनि दोष): शराब पीने और गरीब या जरूरतमंद लोगों को परेशान करने की आदत शनि ग्रह को कमजोर करती है। यदि आप शनि की साढ़े साती या ढैया के दौर से गुजर रहे हैं, तो तुरंत शराब का सेवन पूरी तरह से बंद कर दें।

4. नाखून चबाने की आदत (राहु और शनि दोष): यह एक आम बुरी आदत है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार, नाखून चबाने से कुंडली में राहु ग्रह कमजोर होता है और शनि दोष भी पैदा हो सकता है। इस आदत को तुरंत छोड़ना, कई तरह की परेशानियों से बचा सकता है।

5. गुरुजनों का अपमान (गुरु दोष): अपने गुरु, शिक्षकों या बुजुर्गों का अनादर करना गुरु दोष का सबसे बड़ा कारण माना गया है। यह दोष आपकी मानसिक शांति भंग करता है, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और करियर तथा नौकरी में लगातार बाधाएं पैदा करता है।

6. पशुओं को बेवजह तंग करना (केतु दोष): किसी भी मासूम जानवर को बिना कारण सताना या परेशान करना आपके जीवन में ग्रह दोष ला सकता है। यह आदत कुंडली में केतु को कमजोर करती है, जिससे आपको जीवन में बेचैनी, अशांति और अन्य दोषों का सामना करना पड़ सकता है।

7. जीवनसाथी से बेवजह झगड़े (शुक्र दोष): अगर आप बिना किसी वजह के अपने जीवनसाथी (पार्टनर) से लड़ते हैं, तो यह आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह को कमजोर करता है। शुक्र दोष से बचने के लिए झगड़ों को कम करें और रिश्तों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करें।

8. पानी की बर्बादी (चंद्र दोष): ज्योतिष में जल का संबंध चंद्रमा से माना गया है। इसलिए, नल खुला छोड़ने या पानी बर्बाद करने की आदत चंद्र दोष पैदा करती है। चंद्र दोष होने पर घर में बेवजह के झगड़े होते हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिल पाती। इसके अलावा, मां या किसी अन्य महिला का अपमान करना भी गंभीर ग्रह दोष का कारण बनता है।

एक सुखी, शांत और सफल जीवन जीने के लिए अपनी आदतों को सुधारना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं, तो इन 8 हानिकारक आदतों को तुरंत बदल दें।