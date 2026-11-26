Vastu Tips: नए घर में करने वाले हैं प्रवेश? भूलकर भी ना करें 5 गलतियां
क्या आप नए घर में प्रवेश करने वाले हैं? वास्तु के अनुसार नए घर में जाने से पहले वहां पुरानी चीजें नहीं ले जानी चाहिए। साथ ही पूजा-पाठ का सामान रखने से पहले वहां कुछ भी ना रखें। ऐसे ही और नियम हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए।
अपने नए घर में जाना किसी सपने जैसा ही है। नया घर खरीदते ही हम कई तरह की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हालांकि कई बार हड़बड़ी में ही हमसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। अगर आप जल्द ही अपने नए घर में पूजा करवाने वाले हैं तो वास्तु नियम के अनुसार गृह प्रवेश से जुड़ी कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र में गृह प्रवेश से जुड़ी कुछ विशेष बातों का खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नए घर में जाने से पहले किन-किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है और किन गलतियों से बचना है?
नए घर में प्रवेश के दौरान ना करें 5 गलतियां-
1.बिना पूजा-पाठ के ना रखें नए घर में सामान
नए घर में अगर आपको प्रवेश करना है तो इसमें जरा भी जल्दबाजी ना दिखाएं। वास्तु नियम के अनुसार नए घर में जाने से पहले वहां शुभ मुहूर्त में पूजा-पाठ जरूर करवाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि घर में आप सबसे पहले भगवान की मूर्ति या फिर कोई तस्वीर लेकर जाएं। इसके साथ पूजा-पाठ से जुड़ी चीजें भी घर ले जाएं।
2.टूटी-फूटी चीजों को नए घर में ना लाएं
अगर आप नए घर में आ रहे हैं तो पुराने घर का सारा सामान ऐसे ही ना रखें। पुराने घर से कोई भी टूटी-फूटी चीज नए घर में ना लेकर जाए। कई बार जाने-अनजाने में लोग टूटे बर्तन या फिर खराब घड़ी भी नए घर में लेते जाते हैं जोकि सही नहीं है। वास्तु नियम के अनुसार ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी आ जाती है। नए घर में जाने से पहले इन चीजों को आप हटा दें।
3.घर को लंबे समय के लिए ना छोड़ें खाली
अगर आप गृह प्रवेश की पूजा करवा चुके हैं तो घर को ज्यादा समय के लिए बंद ना रखें। माना जाता है कि घर में कुछ सदस्य हमेशा रहने चाहिए। अगर आप पूजा के तुरंत बाद घर में नहीं रह पाएं तो वहां की सफाई और देखभाल की जिम्मेदारी किसी को दे दें।
4.मुख्य दरवाजे की साफ-सफाई ना करें इग्नोर
वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार की एनर्जी सबसे सही होनी चाहिए। इसे वास्तु में सबसे खास माना जाता है। दरअसल इसी जगह से घर में अच्छी और बुरी एनर्जी आती है। ऐसे में नए घर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार की साफ-सफाई जरूर कर लें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि मुख्य द्वार का दरवाजा खुलते और बंद होते समय बिल्कुल भी आवाज ना करें। इसी के साथ कोशिश करें कि मुख्य द्वार के ठीक सामने जूते-चप्पल ना बिखरे हो।
5.मंदिर और बेड की दिशा से जुड़ी गलती ना करें
जब भी आप नए घर में जाएं तो ध्यान रखें कि आपने मंदिर और बेड के लिए सही दिशा ही तय की हो। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार घर का मंदिर हमेशा उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। वास्तु इस दिशा को ही ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि बेड पर सोते वक्त पैर उत्तर दिशा की ओर ना हो। इसके अलावा बेड के ठीक सामने शीशा नहीं होना चाहिए।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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