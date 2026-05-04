Vastu Tips: अलमारी में रखी ये 4 पर्सनल चीजें कर रही हैं पैसा ब्लॉक, तुरंत निकाल फेंके बाहर
Wardrobe items blocking money and growth: क्या आपकी अलमारी में रखी कुछ चीजें आपके पैसों और तरक्की में रुकावट डाल रही हैं? वास्तु के अनुसार ये 4 पर्सनल चीजें नेगेटिव एनर्जी बढ़ाकर मनी फ्लो को रोक सकती हैं। जानें ये 4 चीजें कौन सी हैं?
वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास की हर चीज की एक एनर्जी होती है जो हमारी जिंदगी पर कहीं ना कहीं असर जरूर डालती है। खासकर वो पर्सनल चीजें जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं और शरीर के करीब रखते हैं उनका असर और भी ज्यादा होता है। अगर ये चीजें फट जाएं, खराब हो जाएं या फिर बहुत ही पुरानी हो जाए और फिर हम इनका इस्तेमाल करते रहें तो जिंदगी में नेगेटिविटी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। इसका असर हमारी सोच से लेकर आर्थिक स्थित पर भी पड़ता है। वास्तु के अनुसार अच्छा यही होगा कि हम समय रहते ही इन चीजों को घर से बाहर कर दें या फिर बदल लें। तो चलिए जानते हैं इन 4 चीजों के बारे में।
घर से तुरंत निकाल फेंके ये 4 चीजें
1. फटा हुआ या फिर पुराना पर्स
वास्तु में पर्स को धन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अगर आपका पर्स या फिर वॉलेट फट गया या फिर उसकी जिप खराब हो गई है तो ऐसा माना जाता है कि इससे जिंदगी में पैसों का फ्लो रुकता है। या फिर ऐसा माना जाता है कि धन से संबंधित कामों में रुकावट आएगी। शास्त्र के अनुसार ऐसा पर्स या फिर वॉलेट आपके पास पैसों को टिकने ही नहीं देगा। कोशिश यही करनी चाहिए ये हमेशा अच्छी हालत में ही हो। वहीं समय-समय पर इन्हें बदलना बहुत जरूरी है।
2. खराब या फट चुके इनरवियर
इनवियर शरीर के सबसे करीब होते हैं। इसका सीधा असर हमारी पर्सनल एनर्जी पर पड़ता है। आमतौर पर लोग पुराने या फिर हल्के से फटे हुए इनरवियर को इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जिंदगी में नकारात्मकता लाते हैं। वास्तु में हमारे कपड़ों का संबंध शुक्र ग्रह से बताया जाता है। ऐसे में अगर फटे हुए या फिर बहुत ही पुराने इनरवियर पहना जाए तो इससे पैसों के साथ-साथ रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ेगा। इन्हें हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये सही हालत में हो।
3. हाथ की घड़ी
वास्तु शास्त्र में हाथ की घड़ी को ग्रोथ यानी हमारी प्रगति के प्रतीक के रुप में देखा जाता है। अगर आपकी कलाई घड़ी की बेल्ट खराब हो चुकी है तो इसे तुरंत बदल देना चाहिए। दरअसल खराब हो चुकी घड़ी को जिंदगी में रुकावट या फिर ठहराव के संकेत के रूप में देखा जाता है। शास्त्र के अनुसार इससे करियर और आर्थिक स्थिति में ठहराव आता है।
4. टूटे हुए खराब जूते-चप्पल
वास्तु शास्त्र में जूते-चप्पल का भी खूब महत्व होता है। इन्हें रखने की दिशा से लेकर इनका सही हालत में होना काफी मायने रखता है। इसे हमारी जिंदगी की दिशा और ग्रोथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अगर ये टूट गए है या बहुत ज्यादा घिसे हुए हैं तो ये जिंदगी में रुकावट और कठिनाई का संकेत देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसे जूते-चप्पल आर्थिक समस्याओं को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे खराब हो चुके जूते-चप्पलों को घर से या अलमारी से तुरंत हटा देना चाहिए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र