कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? घर की इन 4 जगहों पर खाली बर्तन रखने से बढ़ सकती है परेशानी

Empty Utensils Vastu Rules: जानें घर की किन 4 जगहों पर खाली बर्तन रखने से आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ता है। पढ़ें ब्रह्म स्थान, उत्तर दिशा और पूजा घर के जरूरी वास्तु नियम।

घर को व्यवस्थित रखने के लिए लोग अक्सर खाली बर्तनों और दूसरे सामान को किसी भी खाली जगह पर रख देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र में घर के हर हिस्से को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि घर की कुछ जगहों पर लंबे समय तक खाली बर्तन रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इसका संबंध परिवार की सुख-शांति और आर्थिक स्थिति से भी जोड़ा जाता है। खासतौर पर घर का मध्य भाग, उत्तर दिशा, पूजा स्थल और मुख्य द्वार ऐसे स्थान हैं, जहां अनावश्यक सामान जमा करने से बचने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं इन चार जगहों पर खाली बर्तन रखने से क्यों मना किया जाता है।

घर के ब्रह्म स्थान पर ना रखें खाली बर्तन वास्तु शास्त्र में घर के बिल्कुल मध्य भाग को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। इसे पूरे घर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वास्तु के अनुसार, इस स्थान को हमेशा साफ, खुला और व्यवस्थित रखना चाहिए। यहां खाली बर्तन, पुराने डिब्बे, कबाड़ या भारी सामान जमा करने से बचें। मान्यता है कि ब्रह्म स्थान में अनावश्यक चीजें रखने से घर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। इसका असर परिवार के सदस्यों की तरक्की और सुख-शांति पर पड़ने की आशंका जताई जाती है। इसलिए घर के बीचों-बीच खाली बर्तनों का ढेर लगाने के बजाय इस जगह को खुला रखना बेहतर माना जाता है।

उत्तर दिशा में खाली बर्तन रखना माना जाता है अशुभ वास्तु में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है। इसे आर्थिक उन्नति, अवसर और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि इस दिशा को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने की सलाह दी जाती है। यहां लंबे समय से खाली पड़े बर्तन, पुराने डिब्बे या बेकार सामान जमा ना करें। मान्यता है कि उत्तर दिशा में अव्यवस्था होने से घर की आर्थिक प्रगति में रुकावट आ सकती है। अगर इस दिशा में कोई बर्तन रखा है, तो उसे इस्तेमाल के बाद साफ करके उचित स्थान पर रख दें। इस हिस्से में जरूरत से ज्यादा सामान जमा करने से बचें।

पूजा घर में खाली बर्तन छोड़ने से बचें घर का पूजा स्थल ऐसा स्थान है, जहां स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यहां अनावश्यक सामान या लंबे समय से खाली पड़े बर्तन नहीं रखने चाहिए। पूजा के दौरान इस्तेमाल किए गए जल पात्र, थाली, कटोरी और दूसरे बर्तनों को काम पूरा होने के बाद साफ करके व्यवस्थित जगह पर रख दें। पूजा घर में गंदे या जूठे बर्तन छोड़ना भी उचित नहीं माना जाता। मान्यता है कि पूजा स्थल को साफ रखने से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है और पूजा-पाठ में मन भी एकाग्र होता है।

मुख्य द्वार के आसपास ना जमा करें खाली बर्तन घर का मुख्य द्वार केवल आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि वास्तु में इसे ऊर्जा के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसलिए इसके आसपास साफ-सफाई और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी बताया गया है। कई बार लोग खाली बाल्टी, ड्रम, पुराने बर्तन या दूसरे सामान मुख्य दरवाजे के पास रख देते हैं। ऐसा करने से प्रवेश द्वार अव्यवस्थित दिखाई देता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, यहां अनावश्यक सामान जमा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। बेहतर है कि मुख्य द्वार के पास पर्याप्त खाली जगह रखें और वहां केवल सजावट या जरूरत की चीजें ही रखें।

खाली बर्तनों को रखने का सही तरीका क्या है? वास्तु की मान्यताओं के अनुसार, घर में खाली बर्तनों को लंबे समय तक इधर-उधर छोड़ने के बजाय साफ करके उचित स्थान पर रखना चाहिए। रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को धोकर सुखाएं और फिर अलमारी या रैक में व्यवस्थित करें। पानी की खाली बाल्टी या दूसरे बड़े बर्तनों को भी ऐसी जगह रखें, जहां वे रास्ते में बाधा ना बनें।

पूजा के बर्तनों को दूसरे घरेलू सामान से अलग रखना अच्छा माना जाता है। ध्यान रखें कि घर में स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखना सबसे जरूरी है। इससे रहने की जगह साफ-सुथरी रहती है और परिवार के सदस्यों को भी सुकून मिलता है।