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Vastu Tips: फ्रिज के ऊपर इन 3 चीजों को रखना माना जाता है अशुभ, घर में होगी कलह और पैसों की दिक्कत

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Fridge Vastu Tips: वास्तु के अनुसार फ्रिज पर कुछ खास चीजों को रखने से बचना चाहिए क्योंकि ये शुभ नहीं मानी जाती हैं। जानें इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में।

Vastu Tips: फ्रिज के ऊपर इन 3 चीजों को रखना माना जाता है अशुभ, घर में होगी कलह और पैसों की दिक्कत

Fridge Vastu Rules: वास्तु शास्त्र में फ्रिज को लेकर कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसके ऊपर कुछ चीजों को रखने से घर की पॉजिटिव एनर्जी और लोगों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। कई बार जाने-अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजें फ्रिज के ऊपर रख देते हैं जो वास्तु मान्यता के हिसाब से सही नहीं मानी जाती हैं। ऐसे में अगर आप जगह बचाने के चक्कर में या फिर हड़बड़ी में फ्रिज के ऊपर कुछ भी रख देते हैं तो अब संभलने की जरूरत है। वास्तु के अनुसार कुछ चीजें फ्रिज पर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। जानिए इनके बारे में।

फ्रिज के ऊपर ना रखें ये 3 चीजें

दवाइयां

वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार फ्रिज के ऊपर भूलकर भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बीमारी हमेशा लगी रहेगी। इसके अलावा लोगों के बीच तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा महसूस होगी। सही तरीका ये है कि आप दवाइयों की पैकेजिंग को अच्छे से जांच-परख लें क्योंकि उसी पर लिखा मिल जाएगा कि उसे ठंडी या फिर सूखी जगह रखना है। ऐसा करने से आप दवाइयों को लॉन्ग टर्म तक सही रख पाएंगे और वास्तु से होने वाले नुकसान से भी बच जाएंगे।

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चाकू या कोई भी नुकीली चीज

फ्रिज पर चाकू रखने की गलती कई लोग करते हैं। हालांकि ये चीज जाने-अनजाने में ही होती है लेकिन वास्तु के हिसाब से इससे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। मान्यता है कि इससे घर में कलह की स्थिति बनती है। घर के सदस्यों के बीच बात-बात पर बहसबाजी होने लगती है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के लिहाज से भी ये गहती करने से बचना चाहिए।

पर्स और पैसे

वास्तु के अनुसार फ्रिज के ऊपर कभी भी पर्स या फिर पैसे नहीं रखने चाहिए। दरअसल फ्रिज पर इन चीजों को रखने से पैसों से जुड़ी दिक्कत शुरू हो सकती है। वहीं फालतू के खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। सही तरीका यही है कि इन चीजों को सुरक्षित और सही जगह पर ही रखें।

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रखें वास्तु की इन बातों का ध्यान

वास्तु मान्यता है कि हमारी छोटी सी आदतें भी घर के माहौल को नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने के पावर रखती है। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ओर से ऐसी कोई गलती ना करें जिससे घर की एनर्जी खराब हो। फ्रिज पर फालतू में ज्यादा चीजें ना रखें। इस जगह को जितना साफ रखेंगे उतना अच्छा होगा। तो आगे से कोशिश करें कि गलती से भी फ्रिज पर आप पैसे, चाकू या फिर दवाइयां ना रखें।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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