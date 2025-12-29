बिना गृह प्रवेश पूजा के नए घर में रहना शुभ या अशुभ, जानिए नियम और उपाय

संक्षेप: बिना गृह प्रवेश पूजा के नए घर में रहना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, कलह, धन हानि, स्वास्थ्य समस्या और रुकावटें आ सकती हैं।

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में नए घर में प्रवेश करने से पहले गृह प्रवेश पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। यह पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है, वास्तु दोष दूर करती है और परिवार को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती है। बिना गृह प्रवेश पूजा के नए घर में रहना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, कलह, धन हानि, स्वास्थ्य समस्या और रुकावटें आ सकती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नए घर में प्रवेश बिना पूजा के करने से लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और राहु-केतु का प्रभाव बढ़ता है। आइए जानते हैं इसके नियम और अगर गलती से रह लिए हैं तो उपाय।

बिना गृह प्रवेश पूजा के रहना क्यों अशुभ है? वास्तु शास्त्र में घर को जीवंत माना जाता है। नए घर में पुरानी ऊर्जा या वास्तु दोष हो सकते हैं। गृह प्रवेश पूजा से घर शुद्ध होता है और देवताओं का आह्वान होता है। बिना पूजा के रहने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। इससे परिवार में अशांति, बीमारी, आर्थिक हानि या कार्यों में बाधा आती है। पुराणों में वर्णित है कि गृह प्रवेश पूजा नहीं करने से घर अशुद्ध रहता है और लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। इसलिए पूजा अनिवार्य है।

गृह प्रवेश पूजा के मुख्य नियम गृह प्रवेश पूजा शुभ मुहूर्त में करें। मुख्य नियम:

मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त या शुभ लग्न में पूजा करें।

सामग्री: गणेश-लक्ष्मी पूजा, कलश स्थापना, हवन और वास्तु पूजा करें।

प्रवेश: पूजा के बाद दाहिने पैर से घर में प्रवेश करें।

दान: ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दें।

पूजा में परिवार के सभी सदस्य शामिल हों। नए घर में पहले पूजा, फिर सामान रखें। रात में पूजा के बाद ही रहें। बिना पूजा के रह लिए हैं तो अशुभ प्रभाव बिना पूजा के रहने से घर में वास्तु दोष बढ़ता है। कलह, धन की कमी, स्वास्थ्य समस्या या कार्यों में रुकावट आ सकती है। राहु-केतु का प्रभाव बढ़ने से अप्रत्याशित परेशानियां आती हैं। बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और परिवार में अशांति रहती है। शास्त्रों में इसे अशुभ प्रवेश कहा गया है, जिससे घर का सुख-चैन छिन जाता है।

उपाय - गृह प्रवेश और शुद्धि अगर गलती से बिना पूजा के रह लिए हैं तो घबराएं नहीं। उपाय:

वास्तु शांति पूजा: ज्योतिषी या पंडित से गृह प्रवेश और वास्तु शांति पूजा करवाएं।

गंगाजल छिड़काव: पूरे घर में गंगाजल छिड़कें और हनुमान चालीसा पढ़ें।

नमक का उपाय: घर के कोनों में समुद्री नमक रखें और 7 दिन बाद बदलें।

दान: ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दें।

मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम चिन्ह लगाएं।

रोज सुबह-शाम दीपक जलाएं और गायत्री मंत्र जपें। ये उपाय करने से घर शुद्ध हो जाता है और अशुभ प्रभाव दूर होता है। गृह प्रवेश पूजा नए घर की नींव है - इसे कभी नजरअंदाज ना करें। इससे परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।