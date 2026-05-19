सावधान! वर्क फ्रॉम होम में बिस्तर पर बैठ निपटा रहे हैं ऑफिस का काम, जान लें इसके नुकसान, ये गलत आदत बढ़ाएगी परेशानियां
सावधान! वर्क फ्रॉम होम में बिस्तर पर बैठकर काम करना वास्तु दोष और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक है। जानें इससे करियर, एकाग्रता, नींद और आर्थिक स्थिति पर क्या बुरा असर पड़ता है और सही वास्तु उपाय क्या हैं।
आजकल वर्क फ्रॉम होम की सुविधा ने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। कई लोग सुबह उठते ही लैपटॉप लेकर बिस्तर पर बैठ जाते हैं। शुरू में यह आरामदायक लगता है, लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार, यह आदत धीरे-धीरे आपके स्वास्थ्य, करियर और घर की सकारात्मक ऊर्जा को नुकसान पहुंचा रही है। बिस्तर आराम और नींद के लिए है, जबकि काम करने की जगह अलग होनी चाहिए।
बिस्तर पर काम करने से क्यों बिगड़ती है ऊर्जा?
वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, बिस्तर शुक्र और चंद्रमा से जुड़ा होता है, जो शांति और आराम के प्रतीक हैं। वहीं काम का क्षेत्र बुध (बुद्धि) और शनि (अनुशासन) से संबंधित है। जब आप एक ही जगह पर काम और आराम दोनों करते हैं, तो इन ग्रहों की ऊर्जा में टकराव होता है। इससे मानसिक भ्रम, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होना और लगातार थकान जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं।
राहु-केतु का गलत प्रभाव
बिस्तर पर काम करने से राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। राहु भ्रम और भटकाव का कारक है। इससे एकाग्रता कम होती है, काम में गलतियां होती हैं और ऑफिस में रिश्ते खराब हो सकते हैं। केतु के प्रभाव से व्यक्ति कटा-कटा महसूस करने लगता है। लंबे समय तक यह आदत जारी रखने से करियर में रुकावटें, प्रमोशन में देरी और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
करियर और आर्थिक जीवन पर असर
जब आप बिस्तर पर काम करते हैं, तो अनुशासन की कमी आ जाती है। काम की गुणवत्ता गिरती है और लक्ष्य पूरा करने में देरी होती है। वास्तु के अनुसार, बिस्तर पर काम या भोजन करने से धन की बरकत रुक जाती है। यह छोटी-सी आदत धीरे-धीरे आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है।
स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव
लंबे समय तक बिस्तर पर झुककर काम करने से मुद्रा यानी पोस्चर खराब हो जाती है। इससे पीठ दर्द, गर्दन में अकड़न, स्लिप डिस्क और आंखों की समस्या आम हो गई है। सबसे बड़ा नुकसान नींद का है। मस्तिष्क बिस्तर को वर्कस्टेशन समझने लगता है, जिससे रात में नींद नहीं आती है। इससे तनाव, चिड़चिड़ापन और सुस्ती बढ़ जाती है।
सकारात्मक बदलाव के लिए वास्तु उपाय
- काम के लिए बिस्तर से अलग एक डेडिकेटेड टेबल-कुर्सी का इस्तेमाल करें।
- वर्कस्पेस को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखें।
- रोजाना कार्यक्षेत्र को साफ रखें, पुराने कागजात जमा ना होने दें।
- काम की जगह पर हल्की अगरबत्ती या कपूर जलाएं।
- काम करते समय हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें।
वर्क फ्रॉम होम सुविधा है, लेकिन बिस्तर को ऑफिस मत बनाएं। छोटी-छोटी आदतें जीवन की दिशा बदल सकती हैं। अगर आप अपनी सफलता, स्वास्थ्य और घर की खुशहाली को महत्व देते हैं, तो आज से ही बिस्तर पर काम करना बंद करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष