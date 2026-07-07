Vastu Shastra: बेड के नीचे झाड़ू रखने से होंगे 3 नुकसान, जानें सही जगह और दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को कभी भी गलत जगह नहीं रखना चाहिए। वहां बेड के नीचे इसे रखने से कई दिक्कतें शुरू हो सकती है। जानिए झाड़ू से जुड़े वास्तु टिप्स।
घर की साफ-सफाई में झाड़ू का अहम रोल होता है। हालांकि वास्तु में इसे सिर्फ एक सामान के रूप में नहीं बल्कि घर की सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि अगर झाड़ू को सही दिशा और सही तरीके से रखा जाए तो घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आमतौर पर कई लोग जगह बचाने के लिए झाड़ू को अक्सर बेड के नीचे रख देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सहूलियत या फिर आदत के चलते करते हैं। हालांकि वास्तु शास्त्र के अनुसार ये सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर के माहौल और आर्थिक स्थिति पर बुरी तरह से पड़ता है। जानिए आखिर झाड़ू को रखने के लिए सबसे सही जगह और दिशा कौन सी मानी जाती है?
बेड के नीचे झाड़ू रखने के नुकसान
1. वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम ऐसी जगह होती है जहां लोग आराम करते हैं और अपने दिन भर की थकान को दूर करते हैं। अब ऐसे में अगर बेड के नीचे झाड़ू रख दी जाए तो वहां की पॉजिटव एनर्जी प्रभावित होती है। माना जाता है कि इससे पति-पत्नी का रिश्ता बुरी तरह से प्रभावित होता है। वहीं घर का माहौल भी पहले जैसा नहीं रहता है। इसके अलावा बेड के नीचे झाड़ू रखने से बिना किसी वजह के चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है।
2. अब जैसा कि झाड़ू को मां लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। ऐसे में वास्तु में यही सलाह दी जाती है कि इसे ऐसी जगह रखा जाए जहां पर किसी के पैर बार-बार ना लगे। वास्तु मान्यता है कि बेड के नीचे इसे रखने से बरकत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में पैसों से जुड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति बनेगी कि कमाई तो अच्छी खासी होगी लेकिन खर्चा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि बचत करना मुश्किल होगा।
3. वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को इस तरह रखना चाहिए कि वह किसी की नजर पर ना पड़ें। दिशा की बात करें कि झाड़ू को हमेशा दक्षिण या फिर दक्षिण-पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। आप चाहे तो झाड़ू को हमेशा स्टोर रूम में भी रख सकते हैं। वहीं झाड़ू को कभी भी किचन या फिर पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। वहीं इसे उत्तर-पूर्व दिशा में भी रखने से बचना चाहिए।
नजरअंदाज ना करें ये बातें
1. झाड़ू का इस्तेमाल करने के बाद इसे इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए।
2. झाड़ू का इस्तेमाल करने के बाद इसे हमेशा तयशुदा जगह पर ही रखें।
3. कभी भी बहुत पुरानी आ फिर टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल ना करें।
4. कोशिश करें कि झाड़ू में कभी भी बाल ना फंसे हों।
5. झाड़ू पर कभी भी भूलकर पैर ना रखें।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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