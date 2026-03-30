Vastu Shastra: रात में कपड़े धोना क्यों होता है अशुभ? वास्तु शास्त्र में बताया गया है इसका कारण
वास्तु शास्त्र के अनुसार रात के समय कपड़े धोना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि रात में कपड़े धोने से क्या नुकसान हो सकते हैं और इसके पीछे का कारण।
वास्तु शास्त्र हमारे जीवन के हर छोटे-बड़े कार्य से जुड़े नियम बताता है। इन नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सुख-समृद्धि आती है। वहीं इनका उल्लंघन करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। घरेलू कामों में कपड़े धोना रोजमर्रा की आदत है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार रात के समय कपड़े धोना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि रात में कपड़े धोने से क्या नुकसान हो सकते हैं और वास्तु शास्त्र में इसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं।
रात में कपड़े धोना क्यों माना जाता है अशुभ?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, रात का समय आराम और शांति के लिए होता है। इस समय घर में पॉजिटिव एनर्जी को ठहरने का मौका देना चाहिए। रात में कपड़े धोने से घर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। पानी का सीधा संबंध चंद्रमा की ऊर्जा से है। रात के समय बार-बार पानी का इस्तेमाल करने से चंद्र ऊर्जा प्रभावित होती है, जिससे घर में अशांति, तनाव और नकारात्मकता बढ़ सकती है।
नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने का खतरा
रात में गंदे कपड़ों को लंबे समय तक घर में रखना या गीले कपड़ों को इधर-उधर फैलाकर छोड़ देना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। गीले कपड़े नमी पैदा करते हैं, जो घर के वातावरण को भारी बना देते हैं। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि रात में धुले कपड़ों को घर के अंदर सूखने के लिए छोड़ने से नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, जिससे परिवार में कलह, स्वास्थ्य समस्या या आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है।
सेहत पर बुरा असर
रात में धोए गए कपड़ों को कमरे के अंदर सूखने के लिए रखने से नमी बढ़ती है। इससे फंगस, बदबू और बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है। बंद जगह में सूखते कपड़ों से हवा में नमी फैलती है, जो सांस की बीमारियां, एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दिन के समय कपड़े धोकर उन्हें खुली जगह पर सूखने देना स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है।
कपड़े धोने का सबसे अच्छा समय
वास्तु और ज्योतिष शास्त्र दोनों में दिन का समय कपड़े धोने और सुखाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। सुबह के समय वातावरण में सूर्य की सकारात्मक किरणें होती हैं, जो कपड़ों को शुद्ध और ऊर्जावान बनाती हैं। सूर्य की रोशनी बैक्टीरिया और नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करती है। इसलिए कोशिश करें कि कपड़े दिन के समय ही धोएं और अच्छी धूप में सुखाएं।
रोटी बनाने और कपड़े धोने से जुड़े अन्य वास्तु नियम
वास्तु शास्त्र के अनुसार, गंदे कपड़ों को रात भर घर में न छोड़ें। कपड़े धोने के बाद उन्हें तुरंत सूखने के लिए बाहर रखें। रात में कभी भी गीले कपड़े कमरे में ना फैलाएं। इन छोटे-छोटे नियमों का पालन करने से घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है।
रात में कपड़े धोना वास्तु शास्त्र के अनुसार अशुभ है क्योंकि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। दिन के समय कपड़े धोकर सूर्य की रोशनी में सुखाना सबसे अच्छा तरीका है। इन सरल नियमों का पालन करके आप अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं और परिवार में सुख-शांति बनाए रख सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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