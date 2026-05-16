Vastu Tips: घर में मकड़ी के जाले होने से बढ़ जाती है नेगेटिविटी, तुरंत हटा दें वरना खत्म हो जाएगी परिवार की खुशहाली
Vastu Shastra: घर में मकड़ी के जाले लगना सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। बेडरूम, कोनों या छत पर जाले होने से रिश्तों में तनाव और आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। जानें वास्तु अनुसार जालों के प्रभाव और तुरंत हटाने के आसान उपाय ताकि परिवार की खुशहाली बनी रहे।
गर्मी के मौसम में घर के कोनों, छत और दीवारों पर मकड़ी के जाले अक्सर नजर आने लगते हैं। कई लोग इसे मामूली गंदगी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे बहुत गंभीर माना जाता है। वास्तु के अनुसार, मकड़ी के जाले सिर्फ धूल-मिट्टी नहीं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होते हैं। अगर इनको समय पर साफ ना किया जाए, तो घर की खुशहाली, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है।
वास्तु शास्त्र में मकड़ी के जालों का मतलब
वास्तु शास्त्र में मकड़ी के जाले को रुकी हुई और भारी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जहां जाले बनते हैं, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इससे घर का माहौल भारी हो जाता है और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, जाले ना सिर्फ घर की साफ-सफाई पर सवाल उठाते हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों के मन-मिजाज और रिश्तों पर भी असर डालते हैं।
बेडरूम में जाले: रिश्तों पर बुरा प्रभाव
अगर बेडरूम में मकड़ी के जाले हैं, तो इसे हल्के में ना लें। वास्तु के अनुसार इससे पति-पत्नी के बीच अनबन, तनाव और छोटी-छोटी बातों पर झगड़े बढ़ सकते हैं। रिश्तों की मिठास कम होने लगती है और भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। बेडरूम को हमेशा साफ-सुथरा और हल्का रखना चाहिए, क्योंकि यह जगह आराम और प्रेम दोनों से जुड़ी होती है।
घर के कोनों में जाले: आर्थिक परेशानी का संकेत
घर के ऊंचे कोनों, अलमारियों के पीछे या स्टोर रूम में जाले अक्सर नजर आते हैं। वास्तु शास्त्र कहता है कि ये आर्थिक रुकावटों और परेशानियों का संकेत हो सकते हैं। इससे धन की कमी, अनावश्यक खर्च या अटके हुए काम बढ़ सकते हैं। कोनों में जमा जाले नकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं, जिससे लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है।
मकड़ी के जालों से बचने के सरल उपाय
- हफ्ते में कम से कम दो बार घर के सभी कोनों, छत और फर्नीचर के पीछे सफाई करें।
- झाड़ू लगाने के बाद गीले कपड़े से पोंछ लें।
- नमक का पानी बनाकर स्प्रे करें, यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में मदद करता है।
- लौंग या नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करें, ये प्राकृतिक रूप से मकड़ियों को दूर रखते हैं।
- घर में रोशनी और हवा का प्रवाह ठीक रखें।
खुशहाल परिवार के लिए जरूरी है साफ-सुथरा घर
वास्तु शास्त्र में साफ-सफाई को बहुत महत्व दिया गया है। मकड़ी के जाले ना सिर्फ घर की सुंदरता खराब करते हैं, बल्कि परिवार की शांति और समृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। छोटी-छोटी आदतों जैसे नियमित सफाई से आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर रख सकते हैं और घर में सकारात्मक माहौल बना सकते हैं।
साफ घर में ही सुख-शांति और खुशहाली निवास करती है। इसलिए जालों को नजरअंदाज ना करें, उन्हें तुरंत साफ करें और अपने घर को नकारात्मकता से मुक्त रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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