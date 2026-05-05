Vastu Tips: घर में लगे मनी प्लांट का अचानक सूखना देता है अशुभ, जानिए संभावित नुकसान और बचाव के उपाय
घर में लगे मनी प्लांट का अचानक सूखना वास्तु शास्त्र में अशुभ संकेत माना जाता है। इससे धन हानि, खर्च बढ़ना और आर्थिक परेशानी हो सकती है। जानिए मनी प्लांट सूखने के कारण, संभावित नुकसान और इसे बचाने के सरल वास्तु उपाय। सही दिशा और देखभाल से मनी प्लांट कैसे बनाए धन वृद्धि का प्रतीक, इस लेख में पढ़ें।
वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को धन और समृद्धि लाने वाला पौधा माना जाता है। यह ना सिर्फ घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करता है। लेकिन कई बार मनी प्लांट के सूखने, ना बढ़ने या पत्ते जमीन को छूने जैसे संकेत वास्तु दोष की ओर इशारा करते हैं। अगर इन संकेतों को समय रहते समझ लिया जाए, तो आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है।
मनी प्लांट का वास्तु महत्व
वास्तु के अनुसार मनी प्लांट धन का प्रतीक है। इसे घर में लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम करता है। लेकिन सही जगह और सही तरीके से ना लगाया जाए तो यह उल्टा असर भी कर सकता है।
अचानक सूखना - आर्थिक हानि का संकेत
अगर घर में लगा मनी प्लांट अचानक सूखने लगे, तो वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं या अनावश्यक खर्चों से धन की हानि हो सकती है। ध्यान रखें कि अगर पौधा ज्यादा धूप या पानी की कमी से सूखा है, तो यह सामान्य बात है। लेकिन बिना किसी कारण के सूखना वास्तु दोष का संकेत हो सकता है।
मनी प्लांट ना बढ़ना या चोरी होना
अगर आपने मनी प्लांट लगाया है लेकिन वह बढ़ नहीं रहा है, तो वास्तु के अनुसार यह धन वृद्धि रुकने का संकेत है। आपकी आय उतनी ही बनी रहेगी, उसमें खास बढ़ोतरी नहीं होगी। इसी तरह अगर आपका मनी प्लांट चोरी हो जाए, तो इसे आर्थिक नुकसान का पूर्व संकेत समझें। वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि दूसरे के घर से मनी प्लांट लाकर लगाना भी उचित नहीं माना जाता है।
पत्ते जमीन को छूना
मनी प्लांट के पत्ते अगर जमीन को छू रहे हैं, तो यह अच्छा संकेत नहीं है। वास्तु के अनुसार इससे घर की सुख-समृद्धि प्रभावित होती है। पौधे को तुरंत ऊपर की ओर सहारा देकर बांध दें, ताकि पत्ते जमीन को ना छू सकें।
मनी प्लांट लगाने का सही तरीका और बचाव के उपाय
- शुक्रवार का दिन चुनें: मनी प्लांट लगाने के लिए शुक्रवार सबसे शुभ दिन है।
- सही दिशा: उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं।
- पानी: ज्यादा पानी ना दें, मिट्टी सूखने पर ही पानी डालें।
- सफाई: पौधे के आसपास साफ-सफाई रखें, मुरझाए पत्ते तुरंत हटा दें।
- उपाय: अगर पौधा सूख रहा है तो उसे हटाकर नए पौधे से शुरू करें और शुक्रवार को लक्ष्मी-गणेश की पूजा करें।
मनी प्लांट सिर्फ एक सजावटी पौधा नहीं, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति का सूचक भी है। अगर यह स्वस्थ और हरा-भरा रहता है, तो धन आने के योग बनते हैं। लेकिन अचानक सूखना, ना बढ़ना या पत्ते जमीन छूना जैसे संकेतों को नजरअंदाज ना करें। इनका समय रहते ध्यान रखकर आप वास्तु दोष से बच सकते हैं और घर में सुख-समृद्धि बनाए रख सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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