Vastu Shastra: खाने के लिए गिनकर रोटियां बनाना अशुभ क्यों माना जाता है? जानिए इसके बारे में
अन्न को गिनना समृद्धि की देवी अन्नपूर्णा और धन की देवी लक्ष्मी के प्रति अनादर जैसा होता है। वास्तु के अनुसार, जब हम रोटियां ठीक उतनी ही बनाते हैं जितने लोग खाने वाले हैं, तो यह अभाव का भाव दर्शाता है।
वास्तु शास्त्र में रसोई और भोजन से जुड़ी छोटी-छोटी आदतें घर की समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और परिवार की खुशहाली पर गहरा असर डालती हैं। रोटियां बनाते समय गिनकर बनाना एक ऐसी आदत है, जो देखने में समझदारी भरी लगती है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह अशुभ मानी जाती है। जानकारों का कहना है कि अन्न का सम्मान न करना घर में लक्ष्मी के वास को प्रभावित करता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि गिनकर रोटियां बनाना क्यों ठीक नहीं और इससे बचाव के उपाय क्या हैं।
रोटियां गिनकर बनाना क्यों अशुभ माना जाता है?
वास्तु के अनुसार, जब हम रोटियां ठीक उतनी ही बनाते हैं जितने लोग खाने वाले हैं, तो यह अभाव की भावना को दर्शाता है। अन्न को गिनना समृद्धि की देवी अन्नपूर्णा और धन की देवी लक्ष्मी के प्रति अनादर जैसा होता है। ऐसा करने से मन में कमी की सोच घर कर जाती है, जो धीरे-धीरे आर्थिक तंगी, खर्चों में बढ़ोतरी और बचत नहीं टिकने का कारण बनती है। रसोई घर की ऊर्जा का केंद्र होती है और यहां की नकारात्मक सोच पूरे घर में फैलती है।
गिनकर रोटियां बनाने के नुकसान
वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, यह आदत कई तरह की परेशानियां ला सकती है:
- घर में पॉजिटिव एनर्जी कम होना और नकारात्मकता बढ़ना
- परिवार में छोटी-छोटी बातों पर बहस या मनमुटाव
- आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव या पैसों की कमी महसूस होना
- भोजन में बर्बादी बढ़ना और अन्न का अपमान होना
- सदस्यों के बीच तालमेल में कमी आना
कहा जाता है कि अन्न का अपमान करने से घर की बरकत जाती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं।
क्या करना चाहिए?
वास्तु शास्त्र में रोटियां हमेशा एक-दो ज्यादा बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। इससे घर में अन्न की अधिकता की भावना बनी रहती है, जो समृद्धि को आमंत्रित करती है। अगर रोटियां बच जाएं तो उन्हें फेंकने की बजाय किसी जरूरतमंद, पक्षी या गाय को दे देना चाहिए। परंपरा के अनुसार पहली रोटी गाय को खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। खाना बनाते समय मन खुश और शांत रखें, क्योंकि रसोई की ऊर्जा पूरे घर में फैलती है।
रसोई से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण वास्तु नियम
रसोई में कई अन्य नियम भी हैं जो घर की बरकत बनाए रखते हैं:
- चकले-बेलन से खट-खट की आवाज न आए – चकले के नीचे पतला कपड़ा रखें।
- गूंथा आटा फ्रिज में न रखें – बासी आटा पितृ दोष बढ़ाता है।
- तवे पर गर्म रहते पानी न डालें – राहु का प्रभाव बढ़ता है।
- चूल्हा पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखें और सिंक से एक सीध में ना हो।
इन छोटे नियमों से रसोई में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
रोटी गिनकर बनाने की आदत छोड़कर अन्न का सम्मान करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
