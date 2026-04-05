Vastu shashtra: पश्चिम मुखी घर कैसा होता है? नोट कर लें वास्तु से जुड़े नियम
पश्चिम मुखी घर शनि ग्रह की ऊर्जा पर चलता है। शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय और धैर्य का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए पश्चिम मुखी घर में रहने वाले लोगों के जीवन में ये गुण अधिक देखने को मिल सकते हैं।
घर बनवाते समय लोग वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं। मान्यता है कि अगर घर बनवाते समय वास्तु के कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रह सकती है। इसी तरह घर का मुख्य द्वार विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी रास्ते से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसलिए मेन गेट बनवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लेकिन बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि पश्चिम मुखी घर कैसा होता है। चलिए इससे जुड़े वास्तु नियम जानते हैं।
पश्चिम मुखी घर कैसा होता है?
वास्तु शास्त्र में दिशाओं का खास महत्व बताया गया है, इसलिए मुख्य द्वार की दिशा चुनते समय सावधानी बरतनी चाहिए। मान्यता है कि घर का मुख्य द्वार उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में होना सबसे शुभ होता है। लेकिन बहुत से लोगों का घर पश्चिम मुखी होता है। कुछ लोग पश्चिमी मुखी घर को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
शनि ग्रह की ऊर्जा पर चलता है घर
वास्तु एक्सपर्ट आचार्य मुकुल रस्तोगी का मनना है कि पश्चिम मुखी घर शनि ग्रह की ऊर्जा पर चलता है। शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय और धैर्य का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए पश्चिम मुखी घर में रहने वाले लोगों के जीवन में ये गुण अधिक देखने को मिल सकते हैं। यदि सही वास्तु नियमों का पालन किया जाए, तो यह घर जीवन में स्थिरता, सफलता और मजबूत व्यक्तित्व प्रदान कर सकता है।
पश्चिम मुखी घर के लिए शुभ रंग
वास्तु शास्त्र के मुताबिक यदि आपका घर पश्चिम मुखी है, तो घर में कमरों के रंगों का खास ख्याल रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक अगर आप गलत रंगों का चुनाव करते हैं, तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इस घर के अंदर एक कमरे में हल्का स्लेटी और बाकी घर का हल्का क्रीम रंग शुभ होता है। इससे पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।
मुख्य द्वार पर जलाएं दीपक
ज्योतिष और वास्तु में घर में दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपका घर पश्चिम मुखी है, तो आपको रोज शाम को मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में सरकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। साथ ही धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहती है।
धीरे-धीरे मिलती है सफलता
वास्तु एक्सपर्ट के मुताबिक पश्चिम मुखी घर बनवाना शुभ होता है। हालांकि यह तुरंत सफलता प्रदान करने वाला नहीं होता है। बल्कि ऐसा घर धीरे-धीरे लेकिन लंबी सफलता देता है। ऐसे घर में यदि वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो यहां कोई कमी नहीं रहती है। इसके अलावा ऐसे घर में यदि मुख्य द्वार शुभ पद में हो, तो धन संचय भी अच्छा होता है।
पश्चिम मुखी घर के लिए किस धातु का गेट
अगर आपका घर पश्चिम मुखी है, तो इसके मेन गेट का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसे घर में धातु, लोहे या स्टील का गेट शुभ होता है। साथ ही इसके मुख्य द्वार पर काले घोड़े का नाल लगाना शुभ होता है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
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धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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